Общество

В Пскове активисты и сторонники «Единой России» сделали прививки от гриппа

Псковская городская поликлиника провела выездную вакцинацию против гриппа в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Прививки, которые проводятся бесплатно, сделали активисты, сторонники «Единой России» и секретари первичных отделений партии.

«Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку!» - предложила председатель регионального общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Сделать прививку от гриппа в городе Пскове можно с 1 по 11 октября. Для этого следует посетить мобильные фельдшерско-акушерские пункты с 10.00 до 17.00 (в выходные - с 10.00 до 15.00) на территории гипермаркета «Лента» (улица Труда, 54), а также на территории рынка «Маяк» (Рижский проспект, 44).

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача - 53-49-42, телефон отделения профилактики - 53-62-14.