Общество

Поезд «Псков - Великие Луки» будет останавливаться в Чихачево с 10 октября

С целью улучшения обслуживания пассажиров с 10 октября вводится дополнительная остановка пригородного поезда по маршруту «Псков - Великие Луки» на станции Чихачево Бежаницкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Согласно действующему расписанию пригородного поезда, по вышеуказанному маршруту перевозка пассажиров осуществляется по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление поезда от станции Чихачево - в 20.36, прибытие в Великие Луки - в 22.45. В обратном направлении отправление от станции Чихачево - в 9.19, прибытие в Псков - в 11.52.

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Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.