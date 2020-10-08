Общество

Андрей Козлов предлагает поддержать инициативу о наказании за сокрытие сведений о падеже животных

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в порядке законодательной инициативы направил для рассмотрения на очередной сессии регионального парламента проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части усиления ответственности в сфере ветеринарии». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Разработанный федеральным правительством законопроект предусматривает увеличение штрафных санкций за сокрытие сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных. Кроме того, вводятся новые составы административных правонарушений: предусматривается наказание на повторное совершение противозаконных действий, а также за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее возникновение очагов заразных болезней животных и их распространение.

В пояснительной записке приводятся обобщенные данные по регионам: количество нарушений в сфере ветеринарии постоянно растет, при этом сумма штрафов снизилась. Анализ ситуации показывает, что предусмотренное административное наказание не способствует профилактике правонарушений, практически сводит на нет меры ветеринарного надзора, не стимулирует граждан, организации и предпринимателей к соблюдению ветеринарного законодательства.

«Для Псковской области это актуальный законопроект, потому что в регионе динамично развивается сельское хозяйство, особенно отрасль свиноводства, - прокомментировал инициативу правительства депутат, генеральный директор животноводческого хозяйства «Красное знамя» Андрей Козлов. - Поголовье свиней приближается к двум миллионам, соответственно возникает риск заболеваний животных, особенно африканской чумы свиней. Очаги этого опасного заболевания уже не единожды возникали в регионе, в том числе из-за несоблюдения гражданами ветеринарных требований по содержанию животных. Увидев эту федеральную инициативу, мы обратились в наш областной комитет по ветеринарии, чтобы узнать мнение специалистов, и они дали положительное заключение - говорят, мы двумя руками за».

По словам Андрея Козлова, действующие в настоящее время штрафные санкции недостаточны для того, чтобы эффективно бороться с проблемой нарушения ветеринарно-санитарных правил.

Как полагают в правительстве, установленный размер штрафов за нарушение ветеринарного законодательства не является пресекательной мерой. За сокрытие сведений о массовом падеже скота минимальный штраф на физлицо составляет 3 тысячи рублей, максимальный на юридическое лицо - 150 тысяч рублей. На нарушение правил карантина помимо денежного взыскания предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Штрафные санкции несопоставимы с размером ущерба от действий нарушителей и затратами бюджета. Прямой ущерб товаропроизводителей от болезней животных, среди которых африканская чума свиней, ящур, лейкоз и туберкулёз крупного рогатого скота, грипп птиц, оспа овец, бешенство на территории Российской Федерации в 2018 году составил 2,5 млрд руб.

Максимальный размер штрафа, предусмотренный проектом закона, составляет 500 тысяч рублей, при этом максимальный срок административного приостановления деятельности снижается до 30 суток.

Разработчики поправок в административный кодекс убеждены, что принятие законопроекта будет способствовать снижению рисков возникновения заразных болезней животных и уменьшению ущерба.