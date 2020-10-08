Общество

Почти 4 млн рублей направят на ремонт системы отопления в школе в Дедовичах

Почти 4 млн рублей направят на капитальный ремонт системы отопления в здании средней школы №1 в Дедовичах. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит заменить отопительные радиаторы, трубопровод и запорную арматуру (вентили, задвижки, запоры и клапаны). Работы планируется завершить до 30 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта - 3 млн 754 тысячи 686 рублей. Источник финансирования - бюджет Дедовичского района в виде субсидий из резервного фонда губернатора Псковской области.

Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 13 октября.