Общество

Назван средний возраст учителя в псковских школах

Средний возраст учителя в псковских школах - 50 лет. Об этом сообщила начальник управления образования администрации города Анна Кузыченко сегодня, 8 октября, на пресс-конференции, посвященной престижу профессии педагога.

«Цифра высчитанная, точная, и она стремится к увеличению. Не могу сказать, что мы видим омоложение педагогических кадров. Если ситуация будет оставаться на прежнем уровне, то через пару лет средний возраст педработников будет составлять 55 лет», - сказала Анна Кузыченко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она также добавила, что нехватка кадров ощущается, и какое-то время будет сохраняться. «Мы всегда ждем учителей начальных классов, русского языка, физики, математики, английского языка», - подчеркнула Анна Кузыченко.

Она отметила, что всего в Пскове работают 1538 педработников и 1185 учителей.