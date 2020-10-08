Общество

Быть русским в Пскове: скучно, стыдно или больно?

Ученики Школы межэтнической журналистики при Псковском государственном университете начали делать домашку. На первом уроке им было задано написать про свою национальность. Вот несколько «пятёрочных» работ:

Вы, простите, кто?

«Вы по национальности, простите, кто?» – с любопытством интересуется пожилая женщина, подсевшая ко мне на скамейку в парке одного высокогорного пансионата. Сначала она заговорила со мной на местном языке, но, заметив мое недоумение, перешла на русский с характерным кавказским акцентом: «Я приняла вас за осетинку».

И подобные эпизоды не редкость в моей жизни.

Я носитель русского языка и русской культуры, живу преимущественно в русскоязычном информационном поле. Делает ли это меня русской, если одна моя бабушка – чувашка, а ее дети и внуки похожи на все национальности сразу?

Мария Королёва (слева) со своими сёстрами и братом

В большом городе можно создать вокруг себя такую обстановку, которую ты хочешь. В Москве, Питере, Лондоне или Париже, наверное, можно подобрать себе и окружение по вкусу.

В маленьком городе тебе приходится терпеть всего понемногу: ты вынужден жить в той среде и в таком окружении, которое доминирует на данной территории. «Свое» и «чужое» здесь чувствуется острее. И вопрос с самоопределением не так просто отложить на дальнюю полку, потому что рано или поздно спросят: «Вы по национальности, простите, кто?».

Каждая нация исключительна и неповторима. Но гордиться принадлежностью к своей национальности, это то же самое, что гордится тем, что ты прямоходячий.



Это вот так я бы хотела думать. А на самом деле я так не думаю. Но очень-очень хочу к этому прийти.

В качестве иллюстрации к этому тексту подобрала мем из интернетов:

Мария Королёва, сотрудница Псковстата

Болеть по-русски

Я привык считать себя русским – по документам. Да и похож вроде… Сомнений ни у кого не возникало. Но что для меня значит моя национальность? Что дает лично мне ощущение некой общности с миллионами русских людей. Вопрос очень сложный.

Сергей Самойлов (справа) в поисках своей национальной идентичности

Решил обратиться за ответом к национальному фольклору. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, утверждает русская пословица. Да, всё верно. Недавно я дотянул до последнего, прежде чем обратиться к врачу… У меня несколько дней болело горло. Можно было бы с первого дня начать лечение и тем самым предотвратить осложнения, но я поступил, как истинный русский и отправился в поликлинику, только когда у меня поднялась высокая температура.

На приеме оправдываюсь перед доктором: «Дотерпел…». В ответ слышу: «Ну мы же люди русские: по-другому не умеем». Вот так я в очередной раз прошёл тест на национальность. Даже приятно стало, что не отрываюсь от корней.

Но потом я пообщался с одним своим знакомым, который по национальности татарин, и понял, что всё не так просто. Он мне пожаловался, что после футбола у него заболела нога. И, конечно же, он тянул с визитом к врачу до последнего и тем самым чуть не довёл себя до инвалидности.

Как же так? Это же наша, чисто русская, черта – ждать, когда грянет гром, чтобы перекреститься! А тут получается, что ничто русское не чуждо и людям других национальностей.

Наверное, и африканцы вот так же. Может, какой-нибудь итальянец, как и я, сейчас думает про своё больное горло: «А вдруг само пройдёт?» А в каком-нибудь маленьком китайском городе чиновники хватаются за головы, услышав раскаты грома: «К нам едет ревизор!»

И где-то в гамаке под пальмами нежится чернокожий Обломов, и где-то в пустыне без устали возделывает свой оазис Штольц.

Но среди всех на свете штольцев и обломовых есть люди, которые, как и я, выросли среди берёзок и слушали в детстве те же сказки. Что-то же роднит меня с ними. Почему-то я горжусь, что моя нация дала миру величайших писателей, с которыми мы как будто росли в одном дворе с разницей в 200 лет.

Мне бы очень хотелось иметь на это право. Хотя горло у меня болит точно так же, как и у жителя Буркина-Фасо. И мы с ним оба всегда очень надеемся на русский «авось».

Сергей Самойлов, специалист по продажам.

С трезубцем в сердце

Я украинец, но родился и прожил всю свою жизнь в России. Сейчас я владею родным языком на бытовом уровне, и этого вполне достаточно, чтобы слушать украинскую музыку и смотреть фильмы, а также общаться с другими украинцами на несложные темы. Но было время, когда я вообще не знал своего родного языка…

Псковский украинец Владислав Погребной

В детстве я не задумывался о своей национальности, но к 13 годам «созрел». Конечно, мне и до этого приходилось слышать, что у нашей семьи украинские корни, однако это почему-то пролетало «мимо ушей». Всё изменил один случай.

Однажды я случайно услышал, как какая-то девушка по телевизору пела на языке, который показался мне таким знакомым и родным, но в то же время непонятным. Я испытал приятное тепло от услышанного и, конечно, захотел понять смысл.

Я спросил у своей бабушки, на каком языке эта девушка поёт? И её ответ стал объяснением всему. Девушка пела на том самом языке, на котором когда то в далёком Запорожье говорили мои предки. Именно в тот момент я осознал, какая у меня национальность.

И с тех пор этот маленький, едва тлеющий огонёк моей украинской национальности, который чуть не погас из-за того, что мои предки покинули свою историческую родину, начал разгораться во мне всё сильнее.

А однажды у меня на глазах даже чуть не навернулись слёзы, когда я вдруг осознал свою принадлежность к великому украинскому народу.

Это было год назад, когда президент Украины Владимир Александрович Зеленский вступал в должность и во время своей инаугурационной речи сказал вот такие важные слова (цитирую с переводом дословно): «Я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллионов. Тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Вы нам очень нужны».

Тогда я впервые задумался, а есть ли ещё украинцы в Пскове, кроме меня? И вот что мне удалось выяснить. Согласно переписи населения 2010 года, мы, украинцы, занимаем второе место после русских среди народов, населяющих Псков и Псковскую область!

Думаю, вы тоже удивились. После этого я сразу начал искать в социальных сетях какие-нибудь псковские группы с названием «Украинская диаспора в Пскове» или что-то вроде этого. Но, к сожалению, ничего так и не нашёл. Хотя если смотреть по всей России, то в других регионах такие организации существуют, и их немало.

Поэтому если сейчас этот текст читают украинцы, живущие в Пскове, то отзовитесь, пожалуйста, и найдите меня в социальных сетях. По крайней мере, мы будем знать о существовании друг друга.

Итак, вернёмся к тому моменту, когда я начал осознавать свою национальность. После случившегося я ещё несколько месяцев «переваривал» то, что со мной произошло. В конце-концов я понял, что мне недостаточно просто знать о том, что я являюсь частью украинского народа. А нужно ещё и знать свой язык. Иначе наступит полная моя ассимиляция и потеря корней.

Такого я допустить не мог и начал самостоятельно изучать украинский язык с помощью интернета. За четыре минувших года я достиг в этом заметных успехов, хотя мне ещё есть к чему стремиться.

Владислав – представитель самого многочисленного после русских народа Псковской области

Вот мы и подошли к тому моменту, когда я должен ответить себе на вопрос, как я ощущаю свою национальность сегодня.

По-разному. Я радуюсь, когда украинская сборная по футболу выигрывает матч (хотя сам по себе футбол меня не очень интересует). Я горжусь, если слышу, как незнакомые мне ребята на улице обсуждают и хвалят новую песню украинского исполнителя. Мне нравится, когда мои друзья просят меня перевести текст с украинского языка на русский. И таких примеров всё больше.

А завершить рассказ о своей национальности я хочу красиво. Отныне знайте: когда вы стоите в оживлённом месте на светофоре, сидите в людном кафе или едете в битком-набитом автобусе, то где-то поблизости от вас точно есть хоть один украинец или украинка. Обычным взглядом вы нас не увидите, потому что вопреки стереотипам вышиванки мы носим не так уж часто. Но, тем не менее, мы есть всегда и повсюду. Мне кажется, это так же естественно, как то, что Земля круглая. Ведь Россия - многонациональная страна. А Украинцы занимают в ней третье место по численности.

Поэтому давайте жить дружно, интересоваться культурой и традициями друг друга, а также сообща двигаться в счастливое будущее!

Владислав Погребной, студент Псковского филиала Российской международной академии туризма

Четвертинка на половинку или на все 100?

По последним данным, в Российской Федерации живут 146 745 098 человек, из которых более 80 % считают себя русскими.

Многие из них такие же «русские», как и я, а на самом деле представляют из себя смесь народов.

Полина Иванова. Пытается усидеть на нескольких национальных «скамейках» сразу

Посудите сами. Мать моей мамы русская, а отец – поляк. Родители моего отца так же не являются представителями одной национальности: мать – украинка, отец – русский.

Если бы я родилась лет 40 назад, то, наверное, мне бы не пришлось задумываться, какой я национальности. Ответ был бы прост: «Я советский гражданин!».

Ведь Советский Союз объединил в себе множество различных государств и начал создавать из разных народов единый советский народ. Это было действительно хорошей идеей: создать новую страну и новый народ, вместивший в себя огромное количество разных культур.

Но эта затея, как мы знаем, провалилась.

Или нет?

Как бы то ни было, в современном мире остаётся всё меньше людей, которые принадлежат одной национальности. Теперь не обязательно выбирать себе мужа или жену только среди представителей своей национальности, поэтому на свет всё чаще появляются люди «смешанных кровей». А уж кем они себя считают – это им решать.

Например, получается, что я на 25% украинка, на 25% полячка и на 50% русская, но, несмотря на все это, считаю себя русской.

Полина Иванова, студентка ПсковГУ

Я русская, и это скучно

Выгляжу я «по-русски». В свидетельстве о рождении написано – «русская». Ну о чём тут говорить?

Эх, мне бы потемнее кожу, почернее волосы, поуже глаза… Вот бы я тогда понаписала, каково быть не такой, как все, – экзотической личностью. Всем было бы интересно. Жаль, не вышло.

Никто меня никогда не спрашивал: «А вы, правда, на свадьбах калинку-малинку пляшете?», «А ты водку прям с утра пьёшь?», «А у вас в стране женщины так и ходят по улице в кокошниках?», «А у тебя самовар дома есть? Да ладно».

Ну потому что вокруг меня в основном русские. Без кокошников и самоваров. Никому из них не интересно, как проявляется моя национальность.

Никто мою национальность у меня не отбирает. Но случалось, что мне приписывали чужие: «Не тупи. Ты, что, чурка, что ли», «Какая ты медлительная – как эстонка».

Елизавета Андреева всё делает «по-русски»

Я-то думала, что похожа на француженку, а не на «чурку». Они же такие романтичные – эти француженки: только и делают, что едят круассаны на фоне Эйфелевой башни (я в кино видела).

А ещё я заметила, что меня постоянно просят что-нибудь сделать «по-русски».

«Сделай по-русски!» – это значит «сделай, как надо». Убери в квартире, сделай домашку, свари макароны – «по-русски». А если я сварю по-итальянски? По-чеченски, по-армянски, по-румынски, по-цыгански?

Елизавета Андреева, студентка ПсковГУ

Быть «русским» или быть русским

Русский? Наверное…

Недавно в мою голову пришла мысль, что мне стыдно быть русским. Однако обдумав это, я понял, что что дело обстоит иначе. Мне вовсе не стыдно быть русским, но мне стыдно, что есть «русские», которые, например, считают нормальным прийти на концерт Тессы Вайолет и вместо припева в композиции «crush» орать «русские, вперёд!».

Почему-то «диванные» националисты полюбили эту певицу и эту её песню: в соцсетях начали распространяться мемы с участием исполнительницы, а под ее официальными клипами на YouTube появились десятки комментариев с самым популярным лозунгом националистов - «русские вперёд!».

Мем с Тессой

Но это ещё ничего, можно сказать, безобидные шутки. А вот когда эти «люди» выползают на улицы под предводительством условных «Максимов “Тесаков”», чтобы избить «приезжих», как им кажется, во благо России, тогда мне становится действительно омерзительно и стыдно, что я с ними одной национальности.

Любить Родину не плохо, плохо оправдывать свои животные поступки и человеконенавистнические порывы любовью к Отечеству.

Вообще, патриотизм – это прекрасно. Правда, если человек правильно понимает, что это такое. Патриотизм – это же не только вера и гордость, но это может быть и боль. И вот именно боль я испытываю, когда вижу наклейки «1941-1945 - можем повторить!».

Люди, приклеившие себе такие стикеры на заднее стекло автомобиля, тоже причисляют себя к «русским». Но как?! Как можно быть потомком победителей, отдавших самое дорогое за Победу в страшной войне, за жизнь, и наклеивать себе на автомобиль эту дрянь, желая смертей и войны?! Как можно гордиться своей страной и в то же время позорить её?! Как можно быть «патриотом», но не быть человеком?!

Степан Баранов – да, русский!

Мой народ претерпел великое множество испытаний, но остался великим. Я не тот «русский», для которого 9 Мая – повод выпить, а русский, для которого эта дата – время вспомнить, какую цену мои предки заплатили за мир.

Да, и я немного понимаю по-английски. Поэтому мне бы никогда не пришло в голову орать «русские, вперёд!» в качестве припева к песне «18 мне уже, ты целуй меня везде».

Русский? Да, русский!

Степан Баранов, студент ПсковГУ