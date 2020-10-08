Общество

Директор псковского колледжа опровергла появление эксгибициониста в женском туалете

Директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей опровергла информацию о появлении эксгибициониста в женском туалете учебного заведения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестный мужчина мастурбировал в туалете, где его заметила студентка.

«Этого не было и быть не могло, - подчеркнула она. - Это чистый fake news, как теперь принято говорить. Откуда взялась эта информация? Я ее не только не подтверждаю, но и категорически опровергаю. Пройти в здание колледжа сегодня невозможно мимо вахты. У нас работает видеонаблюдение и за периметром внешним, и по этажам, и по всех холлам. Учебные корпуса обеспечены видеонаблюдением».

«Это гадкая, отвратительная ложь, которую кто-то на колледж искусств - не знаю, с какой целью - спустил», - добавила Зинаида Иванова.