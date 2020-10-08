Общество

В добрый путь: зачем псковским школьникам «Наставник»

В двух ситуациях мы часто говорим нашим детям «В добрый путь!»: когда они отправляются в школу и когда они ее заканчивают. Действительно, дорога таит в себе много возможностей и опасностей, причем речь идет как о привычном пути из дома на уроки и обратно, так и о переносных смыслах слова «путь» - когда мы думаем о выборе профессии и жизненного призвания.

Сориентироваться на любом из этапов сложной дороги псковским школьникам поможет «Центр образования «Наставник», который начинает свою работу с ребятами самых разных возрастов уже в ноябре. О том, каковы задачи нового муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования и как будут организованы занятия с учениками, мы поговорили с начальником управления образования Пскова Анной Кузыченко.

- Анна Сергеевна, как появилась идея о возникновении в городе новой образовательной структуры?

- Национальный проект «Образование» ставит перед нами множество целей. Одна из них - ранняя профессиональная ориентация школьников 6?11 классов. В рамках подпрограммы нацпроекта «Успех каждого ребенка» по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 февраля 2018 года реализуется проект «Билет в будущее».

В контексте этого проекта и появилась мысль о создании нового образовательного учреждения в Пскове. Раньше вопросами профориентации школьников в управлении образования занимался один курирующий специалист. Но в сложившихся условиях этого явно недостаточно. К тому же новая структура могла взять на себя работу не только профориентационную: на нашем контроле находится такое важное дополнительное направление, как профилактика детского дорожного травматизма. Мы видим, что сегодня возникает все больше ситуаций, когда дети на дороге сталкиваются с проблемами, получая травмы при переходе улицы в неположенном месте, при движении на самокатах и велосипедах...

Оба эти направления - профориентация и профилактика участия детей в ДТП - требуют целенаправленного участия сильных профессионалов. Поэтому глава администрации города Пскова Александр Братчиков предложил не распылять эти направления, а сконцентрировать их в руках конкретных исполнителей - команды центра «Наставник».

21 августа 2020 года было создано новое юрлицо, вышло соответствующее Постановление главы администрации города. Возглавил центр Сергей Александрович Макаров - опытный человек, у которого есть опыт по поставленным задачам: он занимался вопросами профориентации, работал в ДОСААФе, успешно реализовал себя как руководитель. Мы очень благодарны за то, что он принял наше предложение и возьмется за реализацию двух важных направлений.

- Какая работа запланирована центром в рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма?

- Регион предоставил нам отдельный автобус, на базе которого мы создаем мобильную лабораторию профилактики детского дорожного травматизма. Если раньше в каждой школе в рамках классных часов с детьми работали на уровне изучения демонстрационных плакатов и эпизодических встреч с инспекторами ГИБДД, то теперь к детям будет приезжать целая лаборатория - с учетом пандемической обстановки особенно важно, что дети будут оставаться в своей школе.

Кроме того, регион при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и ГИБДД в рамках госпрограммы выделил на оснащение этой лаборатории миллион рублей. Эти деньги уже поступили в муниципалитет. На полученные средства при поддержке независимого Московского общественного центра, который занимается реализацией этой госпрограммы, осуществляется закупка оборудования, необходимого для занятий с детьми. По сути, мы создаем мобильный автогородок: мы приезжаем в школу, выставляем конусы, препятствия, дорожные знаки, сигнальные моменты. Таким образом, мы отходим от объяснения, что называется, «на пальцах»: дети усвоят все в интерактивной игре.

- На каких школьников рассчитаны такие занятия?

- Конечно, под реализацию этого направления мы, в первую очередь, хотим включить начальные классы. Планируется охватить первоклассников абсолютно всех псковских школ. Совместно с ГИБДД у нас ежегодно идет работа по безопасному маршруту «Дом - школа - дом». Теперь будем отрабатывать этот маршрут при участии мобильной лаборатории. Все первоклашки будут охвачены новыми современными тренингами с помощью «Наставника».

Кроме того, руководителем «Наставника» разработана и утверждена образовательная программа «Безопасное колесо». Она рассчитана на учащихся от 7 до 16 лет и длится в течение года. Ее необходимость определяется социальным заказом общества на формирование безопасного алгоритма поведения детей на дороге. Наша задача - до автоматизма довести поведение ребенка в определенной ситуации, чтобы он действовал не в ситуации стресса, а на основе четких навыков.

Также программа «Безопасное колесо» будет способствовать успеху наших детей на конкурсе юных инспекторов движения. Город Псков всегда очень достойно выступает на таких соревнованиях, наши ребята выходят на федеральный уровень. Думаю, программа станет прекрасным дополнением.

- Когда можно ждать начала занятий?

- С ноября мы переходим к активной стадии работы. Занятия будут проходить факультативно, после основных уроков.

- На какой возраст ориентирован круг занятий по направлению ранней профориентации?

- На детей от 6 до 11 класса, но в основном мы будем делать акцент на учениках 8-9 классов.

- Профориентация - вопрос многогранный. На чем сосредоточится псковский «Наставник»?

- Основная цель ранней профориентации - не выбрать профессию для детей, а научить, как ее выбирать. Поясню. Экскурсии, которые проводятся на псковские предприятия, носят, скорее, информационный характер. В основном влияние все же оказывают родители и микросоциум. К тому же в современном мире профессии быстро меняются, даже исчезают или трансформируются - пандемия все это высветила. Мы понимаем, что для выбора профессии сегодня ребенку мало знать, какие в принципе существуют профессии. Ему нужно понять, какие у него есть сильные и слабые стороны, которые помогут ему удержаться в выбранной профессии, быть востребованным и не менять эту профессию через полгода.

В 10-11 классе заниматься этим уже немного поздно, а 8-9 класс - то время, когда можно вместе с ребенком понять, где ему будет комфортнее работать. Зачастую дети выбирают профессию неосознанно - из-за красивого названия специальности или, допустим, зная, что в будущем есть возможность трудоустройства благодаря семейным связям. А потом понимают, что выбор неверен, продолжают поиски себя, идут получать второе образование.

Мы бы хотели, чтобы они начали искать не профессию для себя, а себя в профессии. С этой целью дополнительная образовательная программа «Профориентация» будет способствовать тому, чтобы определить, какие у ребенка есть склонности, в каком коллективе ему будет комфортнее, какие типы и виды работ ему подходят. Так, даже на примере профессии учителя мы часто видим, что выпускник поступает в педагогический вуз, но потом на педпрактике понимает, что боится людных мест, что ему проще дома разработать конспект, но не выходить к людям. Мы бы хотели, чтобы как можно больше детей начали понимать себя в более раннем возрасте - тогда в дальнейшем им не потребуется ломать траекторию своей жизни в скоростных режимах.

- Для Пскова такой опыт работы с учениками средних классов в новинку?

- Попытки были, но не такие масштабные и интенсивные. Между тем, работа по профориентации очень важна, в том числе с точки зрения решения острых социальных проблем. Приведу пример вечерней школы. Бывает, что ребенок закончил 9 классов, принял решение о том, что пойдет учиться дальше, чтобы затем поступить в университет. Но в 10 классе, в середине учебного года понимает, что не готов или не способен к учебе в силу разных обстоятельств, но поступление в колледж и техникум он уже пропустил. И мы отмечаем на этом этапе колоссальный приток детей в вечернюю школу. Таким образом, дети теряют этот год. Мы убережем их от потери времени, а их родителей - от траты денежных средств, и поможем каждому понять, где он больше пригодится.

Мы решаем не только проблему выбора трудового пути, но и воспитательную задачу, ведь зачастую неправильное понимание профессии или ее имиджа приводит к неправильному выбору траектории в жизни. Что-то излишне идеализированно, где-то не раскрыты плюсы и минусы профессий. Мы бы хотели тем самым уберечь многих подростков от необдуманных шагов.

- Как будут проходить занятия по этому направлению?

- Сначала - небольшой цикл из 16 часов вводных теоретических занятий, связанных с характеристикой профессий. Школьников познакомят с современными востребованными профессиями с привязкой к хэдхантеру, к рейтингованию востребованных профессий на федеральном уровне. Затем начнется блок, связанный с психологическим тестированием. Психологи-профессионалы помогут определить особенности темперамента, характера, мышления каждого ребенка.

Затем предполагается непосредственный выход в ряд псковских учреждений разных направлений - технического, социально-гуманитарного, в том числе медицинского и педагогического профиля. Это не просто экскурсии - у нас есть предварительные договоренности с работодателями о том, что ребята смогут принять участие в профессиональном труде. Мы вернемся к разговору об этом в январе 2021 года, подождав, как будет развиваться события с пандемией. Но уже сейчас некоторые работодатели предложили дистанционный вариант, когда при подключении видеосвязи дети смогут посмотреть определенный завершенный блок работ.

Отдельно мы вынесли блок «Профессии 21 века», куда вынесли модные среди наших детей профессии менеджера, логиста. Что скрывается за красивыми терминами, школьникам расскажут люди, которые работают в этой сфере. Они поделятся подробностями своего трудового пути - с чего они начали, как и через что они пришли к определенному статусу. Многие ведь, например, думают, что менеджер гостиничного сервиса - это управляющий гостиницей. На самом деле под этой профессией кроется и обязанности горничной, и администратора ресепшна...

Я очень благодарна тому, что многие работодатели откликнулись - они говорят, что будут приходить, что согласны, что проведут знакомство с профессией. Думаю, кого-то это примеры отрезвят, а кому-то - поставят четкие цели о том, как нужно развиваться, чтобы добиться того, чего ты хочешь.

- Эти занятия тоже будут проходить факультативно?

- Да, сейчас директора школ запускают опросы для учащихся 8-9 классов о желании заниматься на таких факультативах. Группы будут небольшие - до 15 человек. По данному направлению мы заинтересованы работать точечно, начиная с каждым школьником отрабатывать его линию развития. В результате наши школьники выйдут на правильное понимание того, КАК выбрать профессию.

- Обычно учреждения допобразования в нашем городе называют романтично - «Надежда», «Юность». Почему вы остановились именно «Наставнике»?

- Мы стремились вложить в название важную смысловую нагрузку. Цель нового центра - не научить, а сопровождать ребенка - от дома до школы, при выборе профессии. В этом смысле «Наставник» позволит разгрузить школы от дополнительной работы, наладив процесс, когда за профориентацию, за профилактику травматизма будут отвечать люди самостоятельные, профессиональные, и этот фронт работ уйдет из школ и позволит им заняться непосредственно своей деятельностью.

Мы очень гордимся данным проектом. Это важное начинание муниципалитета, разработанное с заботой о безопасности и будущем наших детей.

Беседовала Елена Никитина