Общество

9 классов в 7 школах Пскова переведены на дистанционное обучение

9 классов в 7 школах Пскова переведены на дистанционное обучение. Как передает корреспонлент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на пресс-конференции 8 октября.

«Когда видим статистику заболевших коронавирусом, мы понимаем, что эти заразившиеся - чьи-то родители, бабушки или дедушки. Увеличение количества классов, закрытых на дистанционное обучение, - это не катастрофа, а закономерная реакция, чтобы обезопасить детей», - отметила спикер.

Как только в классе появляется один ребенок с подтвержденным коронавирусом, класс переходит на самоизоляцию с дистанционным обучением, добавила она.