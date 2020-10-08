Общество

В школах Пскова работают около 15% педагогов-мужчин

В Пскове около 15% педагогов-мужчин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на пресс-конференции 8 октября.

В основном мужчины преподают физическую культуру, физику, математику и информатику.

Между тем, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №2 Елена Синева отметила: «Нельзя сказать, что школы испытывают дефицит мужчин-педагогов, но тенденция, когда мужчины идут работать в образовательное учреждение, определенно положительная».

Кроме того, по ее словам, «если женщине-педагогу нужно заслужить некое уважение учеников, то мужчину-педагога в большинстве случаев уважают сразу».