Общество

Руководителя псковского детского сада уволили из-за коррупции

В Пскове руководитель одного из дошкольных образовательных учреждений уволен из-за коррупции. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко сегодня, 8 октября, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель учреждения трудоустроил члена семьи и не уведомил об этом комиссию по урегулированию конфликтов администрации Пскова. В итоге член семьи ни одного дня не отработал. Руководитель уволен в связи с утратой доверия.

«Если мы доверили руководителю школу или детский сад, то он несет ответственность за чистоту действий и соблюдения законодательства. Мы не можем доверять детей тем, кто не соблюдает закон», - отметила Анна Кузыченко.