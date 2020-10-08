Общество

Свыше 135 км воздушных линий электропередачи отремонтировали псковские энергетики

Первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россетей» Андрей Майоров выступил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, где обсуждался ход подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему периоду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Россетей».

«В этом году реализация плановых мероприятий при подготовке к осенне-зимнему периоду потребовала адаптации к ограничениям из-за COVID-19. Тем не менее, все компании группы «Россети» обеспечили высокий темп работ, выполняют все организационно-технические мероприятия по обеспечению надёжной работы инфраструктуры, в целом идут с опережением графиков ТОиР на 12,5%», - отметил Андрей Майоров.

По состоянию на 1 октября по основной номенклатуре работ программа ТОиР реализована полностью. Особое внимание уделено техническому обслуживанию оборудования питающих центров. Выполнен ремонт 695 трансформаторов и 18 900 выключателей (115% и 101% годового плана), 39 200 трансформаторных подстанций (101%). Также отремонтировано 165 600 км ЛЭП, установлено 985 200 изоляторов, расчищено 149 100 гектаров трасс ВЛ.

Обеспечена полная готовность оборудования и персонала. Сформировано 10 111 ремонтных бригад из 50 656 человек, подразделения укомплектованы техникой (24 138 единиц). В резерве - 5 937 мобильных источников электроснабжения (464,4 МВт). Проведено 154 учения, заключено 1 597 соглашений о взаимодействии с МЧС России, Росгидрометом, дорожными службами и подрядными организациями.

Энергетики Псковского филиала «Россети Северо-Запад» выполнили основные мероприятия по подготовке электрических сетей к периоду максимальных нагрузок.

В ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2020/2021 года специалисты Псковского филиала «Россети Северо-Запад» отремонтировали более 135 километров воздушных линий электропередачи 0,4 - 110 кВ, 934 ТП 10/0,4 кВ, на высоковольтных подстанциях проведены работы на 319 выключателях и 259 разъединителях. Для повышения устойчивости энергосистемы к воздействию опасных природных явлений более 93 километров линий в распредсетях оснащено самонесущим изолированным проводом. Расчищено около 3,5 тысяч гектаров трасс ЛЭП.

Для бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов в филиале подготовлены дизель-генераторы (52 единицы общей мощностью 2682 кВт) со сроком доставки и подключения не более 2-х часов.

Для оперативной ликвидации возможных последствий технологических нарушений энергетики сформировали 110 аварийно-восстановительных бригад общей численностью 509 человек и 149 единиц специальной техники.

Проведены 178 тренировок (в том числе - совместно с предприятиями ЖКХ) по отработке взаимодействия при ликвидации технологических нарушений в электросетевом комплексе в условиях, характерных для работы в осенне-зимний период.