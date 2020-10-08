Общество

Анна Кузыченко: Учителю приходится много работать, это объективная реальность

«Псковскому учителю приходится много работать. Это объективная реальность, от нее никуда не уйти», - сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на пресс-конференции 8 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Пскове весь педсостав работает на полторы-две ставки, добавила она.

По ее словам, за 8 месяцев 2020 года средняя заработная плата педагогов приблизилась к 28 тысячам рублей с учетом выплат и работы на полторы-две ставки.

Кроме того, Анна Кузыченко отметила, что работать приходится полный рабочий день. «У нас почти нет педагогов, кто бы не был классным руководителем», - подчеркнула спикер.