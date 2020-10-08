Общество

Участницы конкурса «Миссис Псков» примерили одежду одного из магазинов

Участницы конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2020» приняли участие в фотосессии от брендового магазина MANGO в торгово-развлекательном центре «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Полуфиналистки примерили на себя образы из новой коллекции, которая уже представлена в магазине. В этот раз, как рассказали организаторы, им дали возможность для экспериментов и новых идей.

К фотосъемке полуфиналисток готовила команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой. Визажисты проекта:

Евгения Калью, Ольга Журавлева и Анастасия Ламкова. Мастера по прическам проекта: Юлия Яковлева, Екатерина Дружинина и Анастасия Лямина. Фотограф - Eighty Nine.