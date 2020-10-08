Общество

С 2021 года молодые педагоги в Пскове будут получать ежемесячную доплату

С 2021 года молодые педагоги, пришедшие работать в образовательные учреждения по целевому договору, будут получать ежемесячно 5 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко сегодня, 8 октября, на пресс-конференции, посвященной престижу профессии педагога.

«Это будет стабильная ежемесячная доплата, независимо от нагрузки. Мы считаем, что это будет достойная поддержка, она позволит молодым специалистам закрепиться в профессии», - уверена Анна Кузыченко.

Она также добавила, что 5 тысяч рублей будут доплачиваться ежемесячно в течение трех лет.