Общество

Опубликованы требования к посещению новой инфекционной больницы в Пскове

Комитет по здравоохранению Псковской области опубликовал в своем Instagram-аккаунте требования по посещению новой областной инфекционной больницы пациентами и членами их семей.



Корпус Псковской областной инфекционной больницы в Пскове. Фото: пресс-служба администрации региона

На территории медицинского учреждения запрещено курение (пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ в редакции от 31 июля 2020 года).

Пациентам необходимо носить контрольные смарт-часы. К передаче в стационар разрешены только личные вещи и воды, пищевые продукты запрещены.

Время приема передач для больных с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00.

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В настоящее время посещение пациентов на территории многофункционального медицинского центра полностью ограничено. Единый многоканальный телефон: 8 (8112) 29-42-32.