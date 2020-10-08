Общество

Председатель псковского Детского фонда положительно оценил создание Фонда защиты детей

Российский Детский фонд стал одним из соучредителей Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», приказ о создании которой 6 октября подписал президент РФ Владимир Путин. Как следует из текста указа, фонд объединит усилия государства и гражданского общества по защите прав детей, созданию условий для их всестороннего развития. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей председатель отделения Российского детского фонда в Псковской области, вице-спикер Псковского Юрий Сорокин.

«Важно, что среди учредителей фонда - министерство просвещения России. Кроме того, в состав организации согласились войти авторитетные врачи, педагоги, деятели культуры, - подчеркнул он и выразил уверенность, что с появлением «Фонда защиты детей» деятельность псковского регионального отделения Детского фонда станет еще более эффективной.

«Мы нацелены на конструктивное сотрудничество и готовы к реализации совместных проектов на благо детей и их семей», - сообщил Юрий Сорокин.