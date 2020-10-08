Общество

Псковичи собрали более 600 кг овощей и фруктов для школы-интерната

Союз садоводств Псковской области благодарит коллектив и учеников средней школы №11 за участие в акции и передачу более 300 кг овощей и фруктов, а также неравнодушные садоводческие товарищества.

На данный момент уже собрано и передано МБОУ «Псковская общеобразовательная школа-интернат» 603 кг излишков овощей и фруктов для адресной помощи 130 малоимущим семьям общим количеством 182 человека.

Сбор излишков продолжается. Учащиеся школы-интерната и малоимущие семьи Пскова и Псковского района будут рады принять в дар излишки овощей и фруктов с дачных участков.

Союз СНТ Псковской области реализует проект «Дары семьдесят пятой осени Победы» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, в рамках которого с 1 августа по 31 октября 2020 года проводится благотворительная акция «Поделись с ближним». Она подразумевает сбор ягод, овощей, фруктов, картофеля, консервированной продукции для адресной помощи продуктами питания, выращенными на территории садоводческих товариществ, малоимущим семьям, в том числе многодетным семьям.

Сбор излишков продукции осуществляется с 1 августа по 31 октября по адресу: Рижский проспект, д. 31, домофон «Садоводы», 2 этаж по предварительной записи по телефону 8 (900) 999 77 00.

Подробности о проводимых мероприятиях можно узнать в группе Союза СНТ ПО, а также на сайте.