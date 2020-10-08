Общество

Выставка-конкурс «Дары 75-й осени Победы» прошла в Пскове

Союз садоводческих некоммерческих товариществ Псковской области реализует проект «Дары семьдесят пятой осени Победы» с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, в рамках которого и состоялась одноименная городская выставка-конкурс.

Участники представляли на выставку экспонаты в соответствии с номинациями, посвященными Великой Победе и Великой Отечественной Войне, а именно: «Букет Победы» (представление цветочных композиций); «Последний бой - он трудный самый» (представление экспозиций из овощных, ягодных и других культур); «Дары Победы» (представление различных сортов овощей, фруктов, картофеля).

«Победа в Великой Отечественной войне - героический подвиг народа, - рассказали в Союзе СНТ. - За Победу заплатили самую высокую цену - цену жизни. В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. Они шли на смерть, рыли окопы, организовывали полевые госпитали, уходили в леса, чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было свое дело. И оно приближало последний день войны. День Победы - это праздник, объединяющий поколения. Проект направлен на патриотическое, духовно-нравственное воспитание, воспитание любви к большой и малой Родине у детей дошкольного и школьного возраста, а также на связь поколений, поддержку здорового образа жизни, адресную помощь малоимущим семьям, в том числе многодетным семьям».

С фотографиями всех экспонатов, предоставленных на выставке, можно ознакомиться в группе Союза садоводств Псковской области в «ВКонтакте» здесь или на сайте областного Союза садоводств.

В выставке приняли участие 37 дошкольных учреждений, 14 школ и 13 садоводческих товариществ, предоставив в общей сложности более 380 композиций.

Победителей среди дошкольных учреждений, школ и садоводческих товариществ наградили на торжественном закрытии выставки в Городском культурном центре ценными призами и дипломами, которые вручил заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков.

Участников наградили поощрительными призами и благодарственными письмами.

«Союз садоводств Псковской области благодарит всех участников, предоставивших экспонаты на выставку; волонтеров, помогавших в организации выставки, Городской культурный центр и коллективы, выступавшие на открытии и закрытии мероприятия, а также всех неравнодушных людей, с помощью которых удалось вспомнить о Победе в Великой Отечественной войне, - отметили в Союзе садоводств. - Наша задача - сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы - это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею!».

Подробности о проводимых мероприятиях можно узнать по адресу: Псков, Рижский проспект, 31; по телефонам: 8 (900) 999 77 00, 8 (8112) 68-21-73; в группе Союза СНТ Псковской области, а также на сайте.