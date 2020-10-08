Общество

Диагностический центр Невельской больницы отремонтируют почти за 3 млн рублей

Помещения диагностического центра Невельской межрайонной больницы отремонтируют почти за 3 млн рублей. Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно техзаданию, в коридоре рабочие установят дверные внутренние блоки из ПВХ-профиля, оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом, светодиодные светильники и обновят полы. Кроме этого, ремонтные работы пройдут более чем в 15 кабинетах, на лестничных клетках и на входе в здание.

Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млн 805 тысяч рублей. Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 16 октября. Срок выполнения работ составляет 90 дней со дня подписания контракта.