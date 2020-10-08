Общество

Михаил Ведерников: Стены Псковского кремля вытягивают любой негатив

Стены Псковского кремля вытягивают любой негатив, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире программы «Евразия. Дословно» на телеканале «МИР», перечисляя свои любимые места на территории региона.

«Люблю Кремль. Когда есть воможность, гуляю или бегаю вокруг Кремля. Во сколько бы я ни ушел с работы, в каком бы уставшем состоянии, 40 минут около кремля — и стены вытягивают любой негатив», - рассказал Михаил Ведерников.

Самым «необычным, особым» местом на Псковщине он считает Псково-Печерский монастырь. Богом зданные пещеры — там особое состояние души, но не так часто получается там бывать, хотя периодически встречаемся с Владыкой (Псковским и Порховским Тихоном — ред.), обсуждаем насущные вопросы области», - пояснил губернатор.

В целом, по его словам, туристическая отрасль в Псковской области активно развивается. Регион участвует во всех федеральных проектах данной направленности. «Там выделяются серьезные средства, и мы видим, как преображаются наши туристические объекты. Это Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы. Постараемся и Порхов туда подтянуть», - заключил Михаил Ведерников.

Также он рассказал о завершении проектирования реконструкции Мирожского монастыря. «Мне сказали, что его проектируют на протяжении ста лет и за все время так и не приступили к серьезной реконструкции», - сообщил губернатор, заметив, что речи о реконструкции всего монастыря не идет.

«Там есть Спасо-Преображенский собор с фресками домонгольского периода, и во время весеннего половодья вода его подмывала. Важно провести работы по берегоукреплению, укреплению фундамента. И важно, чтобы фрески не подвергались природному воздействию», - заключил глава региона.