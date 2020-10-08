Общество

Псковские антимонопольщики указали на недостатки проекта территориальной схемы обращения с ТКО

Антимонопольщики проанализировали проект территориальной схемы обращения с отходами Псковской области, которую актуализировал комитет по строительству и ЖКХ Псковской области согласно предписанию, выданному ведомством в июле этого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФАС.

Отмечается, что содержание территориальной схемы регламентируется постановлением правительства России от 22 сентября 2018 года №1130 и «Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем».

В результате проведенного анализа были выявлены существенные недостатки, которые, в случае принятия схемы в таком виде, могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства, отметили в ведомстве.

Так, в схеме отражена точка, где планируется построить мусороперегрузочную станцию, куда будут направляться потоки отходов с территории Пскова и Псковского района, но при этом на ней отсутствует действующий мусоросортировочный комплекс в деревне Котово. Оснований для исключения из схемы потоков указанного мусоросортировочного комплекса в материалах и тексте проекта территориальной схемы не содержится.

По мнению антимонопольщиков, действия по необоснованному исключению из схемы важных объектов, которые обеспечивают обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов могут привести к нарушениям антимонопольного законодательства на рынке обращения с ТКО - созданию дискриминационных условий и препятствованию деятельности в области обращения с отходами.

Кроме того, в проекте территориальной схемы должны быть указаны прогнозные тарифы на обращение с ТКО, по каждому году до 2028 года, в соответствии с соглашением, заключенным с региональным оператором, как того требуют правила. В представленной схеме информация о величине тарифов на каждый год отсутствует.

Также актуализированная схема не содержит данных об образовании отходов, систематизированных по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности от I до V, которые должны быть указаны в данном документе.

Существенным недостатком, который выявлен при анализе проекта схемы обращения с отходами, является ее несоответствие документам территориального планирования Псковской области.

В частности, согласно схеме территориального планирования Псковской области, планировалось строительство полигонов ТБО с установкой на них мусоросортировочных станций в 9 районах области, а в проекте территориальной схемы по обращению с ТКО планируется к строительству только один объект - полигон в Палкинском районе. Специалисты антимонопольного ведомства считают, что данные документы необходимо привести в соответствие.

«Территориальная схема обращения с отходами должна быть тщательнейшем образом проработана. А тут в документе в некоторых местах вместо Псковской области написано "республика Саха" и "Бурятия", не говоря уже о серьезных, по нашему мнению, недоработках и нестыковках! Корректировка территориальной схемы обращения с отходами - не наша работа, но от того, насколько точно схема составлена, зависит состояние всех участников рынка и размер тарифа для населения. Антимонопольный орган не может оставаться в стороне. В данном случае мы не оппоненты, а участники процесса создания этого важного документа», - прокомментировала Ольга Милонаец.