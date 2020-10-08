«Читайте, завидуйте, я - гражданин!» - Максим Жаворонков показал новый паспорт

Помощник председателя партии, первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России», экс-вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков получил новый паспорт в связи с 45-летием. Этот факт в социальной сети Instagram он сопроводил немного измененным отрывком из стихотворения Владимира Маяковского «Стихи о советском паспорте».
Фото: Instagram Максима Жаворонкова
«Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту…
Я
достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я -
гражданин!»
Максим Жаворонков родился 24 августа 1975 года в Ленинграде. Образование - высшее (Санкт-Петербургский государственный университет, специальность - «Юриспруденция»).
С 1997 по 2003 годы занимал различные должности (ведущий юрисконсульт, исполняющий обязанности начальника юридического отдела, начальник юридического отдела, советник генерального директора - председателя правления по правовым вопросам, советник генерального директора - председателя правления по общим вопросам) в ОАО «Банк энергетического машиностроения» («Энергомашбанк»), Санкт-Петербург.
В 2003-2009 годах работал на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». В 2009-2017 годах был заместителем губернатора - руководителем аппарата администрации Псковской области
С 2017 по 2019 год - первый заместитель - руководитель организационного управления аппарата Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». С 9 января 2020 года - помощник председателя партии - первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия».