Общество

«Читайте, завидуйте, я - гражданин!» - Максим Жаворонков показал новый паспорт

Помощник председателя партии, первый заместитель руководителя ЦИК «Единой России», экс-вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков получил новый паспорт в связи с 45-летием. Этот факт в социальной сети Instagram он сопроводил немного измененным отрывком из стихотворения Владимира Маяковского «Стихи о советском паспорте».



Фото: Instagram Максима Жаворонкова

«Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту…



Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.

Читайте,

завидуйте,

я -

гражданин!»

Максим Жаворонков родился 24 августа 1975 года в Ленинграде. Образование - высшее (Санкт-Петербургский государственный университет, специальность - «Юриспруденция»).

С 1997 по 2003 годы занимал различные должности (ведущий юрисконсульт, исполняющий обязанности начальника юридического отдела, начальник юридического отдела, советник генерального директора - председателя правления по правовым вопросам, советник генерального директора - председателя правления по общим вопросам) в ОАО «Банк энергетического машиностроения» («Энергомашбанк»), Санкт-Петербург.

В 2003-2009 годах работал на руководящих должностях в ОАО «Холдинговая компания «Ленинец». В 2009-2017 годах был заместителем губернатора - руководителем аппарата администрации Псковской области

С 2017 по 2019 год - первый заместитель - руководитель организационного управления аппарата Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». С 9 января 2020 года - помощник председателя партии - первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия».