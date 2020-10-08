Общество

Николай Романов: Уничтожить борщевик поможет только мошка

Уничтожить борщевик поможет только мошка, которую сейчас специально выводят российские академики. Об этом заявил председатель областного комитета по сельскому хозяйству Николай Романов, сообщает ГТРК «Псков».

Руководитель комитета удивлен тем, что отдельные главы районов не занимаются уничтожением борщевика, хотя деньги на это им выделяет государство. «Дали средства, но почему главы районов этим не занимаются? Все дано! Абсурд! Деньги есть — не хотим делать! Я не понимаю этого», - сказал Николай Романов.

При этом обработка ядовитого сорняка химикатами, считает Николай Романов, - не самый эффективный способ борьбы с ним.