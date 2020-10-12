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Есть такая профессия: реставратор машины мечты

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

В советские годы о ней мечтал любой мужчина Страны Советов. В 70-е за нее официально просили 9 тысяч рублей - баснословные деньги! Более того, чтобы ее заполучить, надо было правдами и неправдами попасть в специальную очередь. А это было ох как непросто: списки, как правило, утверждались на уровне секретарей обкома КПСС.

«Двадцать первая» «Волга». По сей день этот легендарный автомобиль бередит сердца: многие мечтают поставить себе в гараж любимую раритетную модель. Но, чтобы старинное авто действительно хорошо выглядело и тем более было на ходу, требуется немало сложных работ по восстановлению. С недавних пор такие «Волги» успешно реставрируют в Пскове, в мастерской Алексея Туха, да так, что в столице удивляются мастерству. Как сделать хобби бизнесом, как заполучить клиентов в Америке и Канаде, для чего машине имя и при чем здесь ненабоковская Лолита - читайте в нашей публикации.

О бизнесе на эмоциях

Алексей: Я все время был направлен на то, чтобы создать бизнес, при этом мне не хотелось уезжать из Пскова. С 90-х до 2007 года это была торговля – 24 магазина по городу и оптовая торговля на три области - Псковскую, Новгородскую и Тверскую. Я думал: если так пройдет вся жизнь, будет грустно и неинтересно. А хотелось интересно.

Бизнес я свой вовремя продал - у меня хватило чутья и ума избавиться от этих магазинов чуть раньше, чем пришли сети. Так появилась возможность немножко подумать. Интерес мой всегда, кроме женщин, привлекали автомобили. За руль меня посадили в 9 лет - это был самый счастливый день моего детства, я помню, как это было. У папы была «Волга», я к нему в гараж ходил - это было святое, мне не надо было больше ничего. В 90-е у меня появилось хобби - я покупал старые советские машины. Был большой гараж, где я сам с ними ковырялся, что-то делал, но бизнесом это не было. Хотя были достаточно интересные автомобили, некоторые даже попали в музей.

В советское время автопром не отличался большим разнообразием. «Мерседесов» в этой стране было немного: у Высоцкого и партийной верхушки. А простых людей с «Мерседесом» точно ничего не связывало. Первое свидание явно было не в «Мерседесе», и любимая семейная машина была не «Форд» или «Фиат.» 21-я «Волга» вызывает эмоции: я видел, как состоятельные москвичи покупали такие машины в подарок своим друзьям. У них все есть - и машина, и вертолет – что можно подарить такому человеку? И выяснялось: у его папы была такая «Волга». Друзья заказывали авто, и юбиляр потом как ребенок гонял на «Волге» по поселку, полный радости. Я понял, что это эмоции - а когда они подкреплены финансами, то может получиться бизнес.

О любви и выборе

Алексей: Ключевым моментом стал приход в проект Лолиты, моей жены. Я смотрел, как она пашет коммерческим директором, и сказал: по псковским меркам тебе платят много, но это точно не те деньги, которых ты стоишь. Когда Лолита ушла, никто не понял, куда и зачем. А мы приняли решение снимать то, что мы делаем. Попробовав, мы увидели, что к этому есть интерес. Смотрите, как изменилась кафешка: здесь кухня открыта (кафе «Моя история» - от ред.). Мы тоже открыли свое закулисье. Поскольку я не могу всех клиентов из Америки, Канады, Швеции привезти к себе, то Лолита стала глазами с камерой.

Лолита: Большинство людей выбирают такую стратегию: они доходят до пенсии, стараются получить все максимумы, работают до последнего, а везде уже молодежь. Когда я задала себе вопрос: «Чем все закончится для меня», я поняла, что меня совершенно не устраивает перспектива. И произошло выхолащивание: я понимаю, что мне неинтересна та перспектива, куда я иду, она не моя. Я поняла, что времени для того, чтобы начинать что-то другое, немного, надо успевать. Я ушла в обучение и увидела то, чем дышит мир, научилась правильному продвижению информации. Если вы это не осваиваете - до свидания, наступит момент, когда вы уже никого не догоните.

1 февраля 2016 года мы запустили YouTube-канал «Сделано в СССР». Мы записали кучу роликов. Если тебя нет в Интернете, тебя нет нигде. Леша всегда делал то, что делал, но форма подачи изменилась тогда, когда я сказала: почему это не может быть онлайн? Ничего не продастся, если это не увидели, не поняли, не ощутили максимально возможными средствами. Географически ты в Пскове, машины здесь - как ты можешь продать это? Мы просто стали снимать и смотреть, что из этого получается. В итоге - я просто прибавила то, что услышала, совершенно из другой сферы.

О доверии и хайпе

Лолита: Ты должен показывать закулисье, рассказывать о том, где трудно, где ты испытываешь сомнения, преодолеваешь их, показывать весь этот путь. Если ты настоящий, искренний, тогда есть доверие. Например, один наш будущий клиент из Германии два года с сыном смотрел наш канал. Они наши бывшие соотечественники, уезжали из страны в 90-е. На втором году сын сказал - этим людям можно доверять.

Алексей: Позвонил человек из Канады, сделал у нас заказ на машину – все знакомые крутили у виска, мол, тебя обманут. Друг ему говорил: контейнер придет, а в нем пусто будет, потому что он из России! И мы попросили его ролик снять в тот момент, когда придет машина. Он снял видео: вскрывают контейнер, а там машина стоит на распорках.

1 февраля появился канал, а 27 октября у нас была первая 1000 подписчиков – тогда казалось, это так много. Сейчас у нас 24000 подписчиков, но дело не в этом. Не в количестве счастье. У нас не стоит задача заработать миллион подписчиков, мы не показываем треш, мы не хайпуем, мы показываем просто работу, себя, свои проекты и самое важное, что наши подписчики - это наша целевая аудитория. У нас заказы на год вперед расписаны. Канал - не самоцель, это инструмент, который обеспечивает нас заказчиками. Это личный бренд.

О команде

Лолита: Команда - самый сложный момент, потому что залог успешности и долговечности, надежности, - это люди, с которыми ты работаешь. У нас есть стабильный костяк мастеров, которых мы знаем 20 лет и больше. Здесь даже дело не в мастерстве, которое нарастает от проекта к проекту (мы же одни и те же машины делаем, но вопросы возникают по каждой специфические, и ты не можешь быть готов ко всему). Важны даже не навыки, а ответственность и надежность.

Алексей: Да, сейчас нужен не просто человек, который умеет, нужен тот, чьи человеческие качества подходят тебе. В принципе, если человек с нутром, научить его можно. Если он в 6 часов уходит домой, а у тебя сдача проекта, до свидания.

О кайфе и ностальгии

Алексей: У нас был клиент - не буду его называть, это известный человек. У него целая коллекция раритетных автомобилей - есть даже «Хорьх» 38 года, на такой машине возили Гитлера. Он купил у нас белую «Волгу». Звонит через три дня, говорит: «Алексей, я прокатился по нашей деревне, все пацаны на ушах стояли, а потом я посадил в нее свою жену, а у нас с этой машиной связаны романтические воспоминания. И это было здорово!». Я думаю, он готов был за эти ощущения и чувства заплатить любую сумму.

Лолита: Что стоит за реставрацией нашей советской «Волги»? Это история нашей страны в лицах, это удивительные люди! У нас была, например, «Волга», восстановленная внуком почетного гражданина Острова, который участвовал в параде Победы 1945 года. Мы делаем машину в честь его деда. Внук – он живет в Риге - показал нам фотографии. Сейчас мы воссоздаем копию автомобиля, это очень большая серьезная работа. Я думаю, когда он ее вывезет из России в Латвию, он прокатит на ней свою бабушку. В честь нее, видно, и назвал авто Елизаветой.

Об именах

Лолита: У нас машины все с именами. Сначала я давала имена - это моя придумка. Первую я назвала «Генеральская» - потому что она была темно-зеленого защитного цвета, хаки, мне показалось, она должна была возить генерала. Когда приехала следующая машина, она была серого цвета, это был универсал, я кричу: «Леша, серая-то какая, как назовем?» А он пока ехал, уже придумал – пусть будет Мышь. А пока ее делал, сказал, это не Мышь, это огромный Мышиный король. Еще была Лиса, она в Нижневартовск уехала. А потом это стало традицией: очень многие клиенты называли машины в честь жен. У нас были Наташа, Гульнара, Фатима, Алиса, Ариадна, Алина.

О хороших людях

Алексей: Человек сделал у нас автомобиль на эмоциях, эмоции получил, а дальше не знает, что с этим делать: автомобиль на полку не поставишь. И мы решили, что надо придумывать не только реставрацию, но и жизнь после реставрации, надо помочь людям найти интерес в дальнейшем. Так у нас родилась идея: в прошлом году провели первый осенний марафон. Мы собрали людей, которые делали у нас машины, и от истоков «Волги» поехали до Горьковского автозавода - там нам организовали встречу с главным конструктором легковых автомобилей ГАЗа, одним из соавторов ГАЗ-24 Владимиром Никитовичем Носаковым. Такие марафоны мы решили проводить два раза в год – весной и осенью. В этом году в честь 75-летия Победы должен был состояться марафон «Весна без границ», к сожалению, помешал коронавирус.

Лолита: У нас есть такая фраза: «Волги» приводят хороших людей. И практически в 90% это так. На весенний марафон должны были приехать более 40 ретроавтомобилей из Германии, Польши, Латвии, Белоруссии, Литвы, Эстонии, Украины, Израиля. Но пришлось перевести марафон в онлайн-формат. Люди присылали свои видео, ролики были даже из Колумбии и Бразилии - наши есть везде.

О реставрации

Алексей: Есть московские фирмы, которые уже по 10 лет на этом рынке, и тут появился Псков - где такой город, вообще никто не знает, а тут вдруг конвейер заработал - одна за одной отреставрированные машины выходят.

На реставрацию может уходить год и больше - в зависимости от техзадания, от того, насколько глубоко человек хочет погрузиться. Для всех болтиков, гаечек, винтиков мы делаем новое покрытие, причем, к сожалению, в Пскове нет предприятия, которое может это делать, мы отправляем все в Свердловскую область. Салоны делаем в Минске и Москве. Слава богу, сейчас в Пскове появилась фирма, которая качественно делает балансировку, карданы. Машина в среднем состоит из 22 тысяч деталей - практически каждая из них проходит через руки одного из наших мастеров. Автомобиль разбирается полностью, а потом заново собирается, только каждый элемент - либо новый, либо реставрируется, либо покрашен, либо отпескоструен.

О танкостроении

Алексей: Согласно советской концепции автомобилестроения, машина должна быть простой до ужаса, надежной и ремонтопригодной. Советский автомобиль делали, чтобы он всю жизнь ездил. Его сломать - надо постараться. «Волга» ездит до последнего. При такой концепции исполнение - если честно, жуткое. Когда мы приезжали на ГАЗ, нам рабочие сказали: если бы вы видели, как мы ее делали, вы бы ее никогда не купили. Кривая, косая, недокрученная. У ГАЗа по техдокументации диагонали могли на 1,5 см не сходиться. Каждая машина поэтому уникальна.

В Интернете ломают копья, какая машина лучше. Скажу абсолютно крамольную вещь: до того момента, пока к нам не пришел «Фиат», мы делали БТР. И «Волга», и «Победа» - это БТР по большому счету. «Москвич» - это «Опель-Капитан». Первая машина, которую сделали у нас для человека - это «Жигули». Они появились, когда советское правительство купило завод «Фиат» вместе со всеми технологиями. «Жигули» можно разобрать, собрать, не порезав руки, не нужно вспоминать чью-то маму. «Волгу» даже помыть невозможно, не порезавшись.

О людях и Советах

Лолита: К СССР всегда будут относиться особенно. Это страна, которой больше нет. Но как было бы здорово, если бы наши народы, как раньше обнялись, и поняли: нечего нам делить. Мы делали проект для одного клиента. У его родителей, которые жили в Ленинакане, была «Волга». Во время землетрясения у него погиб отец, а «Волга» стала на какое-то время домом для его матери. И машина чудом сохранилась до наших дней. Сын вывез ее из Армении, увидел нас и сказал, что может машину отца доверить только нам. Он почувствовал наше отношение, понял, что мы не просто реставрируем машины. Он мечтает, когда машина будет восстановлена, отвезти маму в Ленинакан по Военно-Грузинской дороге, как отец.

Алексей: В Израиле у нас живет интересный друг - его дед сбил самолет Пауэрса. Он был ракетчиком, ушел в отставку генерал-полковником. Его отец ушел на пенсию генерал-лейтенантом, а наш друг - самый молодой генерал израильской армии, он хирург, заведующий клиникой, третий потомственный генерал. Свою «Волгу» он оставил в России - собирается вернуться сюда после отставки.

Лолита: Без любви сделать что-то в жизни не получится. Можно делать что-то методично, как на конвейере, но наша страна и люди наши - не конвейерные, поэтому в России все не так, как в других странах, у нас все время хотят что-то изобретать. У нас такой народ, менталитет такой: надо идти за своим интересом. Тот, кто не побоится идти за своим интересом, обязательно его достигнет, даже если здесь и сейчас ему не видно, какой будет результат.

Елена Никитина

Проект Псковской Ленты Новостей «Есть такая профессия...» - это рассказы о людях, которые нашли свое призвание в самых разных сферах, подчас самых невообразимых. Их работа - это их жизнь, их выбор и их вклад в уклад современного Пскова.

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