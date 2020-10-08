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Общество

Названы способы уберечься от коронавируса в транспорте

09.10.2020 08:44|ПсковКомментариев: 2

Как сделать передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии более безопасным, рассказал академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Заболеваемость коронавирусом в России приближается к весенним рекордам. По его словам, главное остается неизменным – масочный режим, пишет РИА Новости. 

«Главное – надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки»», – сказал Вадим Покровский.

Открытое окно, когда продувает салон – положительный момент, отметил академик.

«Лучше открывать окно в вагоне или салоне автобуса. Проветривание – один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах», – рассказал Вадим Покровский.

По возможности стоит соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.

«Чем дальше находишься от других людей, тем меньше риск заражения. Но в часы пик такой режим соблюдать невозможно. Все же главное – это маски», – уверен Вадим Покровский.

Еще лучше ходить пешком – это во всех отношениях не только не вредно, но и полезно, добавил заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Теги: #общественный транспорт #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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