Общество

Эксперт спрогнозировала пик заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать к середине ноября, заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

При этом она отметила, что после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться. Эксперт подчеркнула, что показатели прироста заболевших на данном этапе не так страшны. По словам Лебединской, диагностика стала лучше, а тестов для выявления коронавируса проводится все больше, пишет РИА Новости.

Эксперт также привела расчет статистических показателей — число заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt). По ее словам, лидерами по числу инфицированных на 100 тысяч человек в настоящее время являются Ямало-Ненецкий АО (3070,1, Rt 1,09), Калмыкия (2556,5, Rt 0,98) и Москва (2543,6). При этом лидеры по приросту — Курганская область (Rt 1,55) с числом заражений 494,1 на 100 тысяч человек и Еврейская АО (Rt 1,39) с числом заражений 690,1.

«Сложно сказать, какой вариант "безболезненнее" для экономики: апрельский, когда до 70 процентов всех заболевших концентрировались в нескольких крупных агломерациях или октябрьский, когда наблюдается рост во многих субъектах», — отметила Лебединская.