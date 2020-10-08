Общество

Новые побочные эффекты нашли у препарата от коронавируса

Новый побочный эффект выявили у средства, используемого при лечении коронавируса, на основе фавипиравира. Документ с анализом побочных эффектов опубликован Информационным центром по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 «ФармаCOVID».

Отмечается, что существует вероятность двигательных нарушений у пациентов. Более того, как удалось выяснить из инструкции к идентичному российским японскому препарату «Авиган», есть риск возникновения «синдрома ночного хождения», а также повышенного риска падений, пишет газета «Известия».

«Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений», - говорится в документе.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что подобные препараты могут способствовать самым разным нарушениями в работе организма. Он отмечает, что «по сути, фавипиравир - это яд, поэтому его не стали массово применять против вируса гриппа». Также он считает неоправданным применение фавипиравира для легких и среднетяжелых форм заболеваний.