Общество

В Пскове пересадили мешавшие автомобилистам ивы

Несколько шаровидных ив, росших у дома №16а по улице Балтийской, были пересажены на зеленую зону, расположенную возле средней общеобразовательной школы №24 имени Льва Малякова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Как рассказали в управлении городского хозяйства, ранее местные жители неоднократно обращались с жалобами на то, что эти деревья закрывают обзор при выезде с дворовой территории на главную дорогу. При этом в УГХ подтвердили, что ивы действительно были высажены с нарушением норм безопасности дорожного движения вплотную к поребрику.

«При содействии специалистов и спецтехники псковского "Зеленхоза" осенью мы пересадили эти деревья ближе к школе №24, где теперь за ними ухаживают работники управляющей компании, обслуживающей данную территорию», - сообщили в УГХ.

Территория, на которой ранее росли шаровидные ивы, будет приведена в порядок.