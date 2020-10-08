Общество

Начинается видеотрансляция программы «С другой стороны» с Лидией Драгуновой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «С другой стороны», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодняшний гость эфира - депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова.

Ведущая Анна Имеретинская выяснит, как Лидия Драгунова построила карьеру и стала депутатом в столь раннем возрасте, по какому принципу она выбирала имена для детей и кто главный в ее семье.

Ответы на эти и другие вопросы услышат радиослушатели сегодня. Вопросы гостье студии можно задать по телефону 56-73-72.

Напомним, программа «С другой стороны» позволяет слушателям узнать известных в Псковской области людей с другой стороны: понять, чем они занимаются в свободное время, о чем мечтают, почему совершают те или иные поступки, которые потом обсуждаются в СМИ или в социальных сетях.

Трансляция завершена