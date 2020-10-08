Общество

Администрация Пскова заказала строительство детского сада на Коммунальной

Администрация Пскова объявила электронный аукцион на строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест на улице Коммунальной. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте заместитель главы администрации города Александр Коновалов, участок, на котором в 2021 году будет возведен детский сад, псковичи называют «ямой».

Предполагается, что строительно-монтажные работы завершатся к декабрю 2021 года, а ввод в эксплуатацию объекта запланирован на первый квартал 2022 года. Строительство дошкольного учреждения будет вестись в рамках национального проекта «Демография».

Начальная максимальная цена контракта составляет 100 млн рублей.