Общество

Детский омбудсмен Наталия Соколова рассказала студентам, как добиться успеха

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала студентам, как добиться успеха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

На встречу с региональным детским омбудсменом в библиотеку пришли выпускники интернатных учреждений, которые участвуют в проекте Псковского отделения Детского фонда «Учись, студент». Сотрудники библиотеки на Конной подготовили для них выставку книг «Как стать успешным», а Наталия Соколова поделилась своим жизненным опытом.

Она рассказала, что с детства имела «внутренний настрой и желание что-то изменить, чтобы состояться», и поэтому уже в начальных классах барабанила, была командиром октябрятской звездочки, участвовала во всех классных мероприятиях и сама их организовывала.

И еще она с ранних лет решила, что пойдет по стопам мамы и тоже станет учителем. «Низкая зарплата в этой профессии не была для меня демотиватором, - объяснила молодым людям Наталия Соколова. – Потому что, если глубоко погрузиться в профессию, то все равно добьешься в ней успеха».

Так и получилось. Наталия Соколова победила в областном конкурсе «Учитель года», ее пригласили преподавать в Институт повышения квалификации учителей, а потом – возглавить региональное отделение «Молодой гвардии», она два раза была избрана депутатом Псковской городской Думы и 6 лет работала заместителем главы Пскова, прежде, чем губернатор Андрей Турчак предложил ей стать детским омбудсменом, а губернатор Михаил Ведерников продлил ее полномочия на этом посту.

«Кто-нибудь из вас хочет стать депутатом?» - спрашивала у собравшихся псковский детский омбудсмен. Только одна девушка с сомнением ответила: «Возможно». На вопрос Наталии Соколовой, кто из политиков служит для современных молодых людей примером, ребята отвечали более охотно и продемонстрировали свою активную жизненную позицию.

В ходе разговора выяснилось, что Наталия Соколова вышла из «Единой России», когда ее личная позиция стала не совпадать с партийной. Кроме того, она рассказала студентам, какие проблемы ей приходится решать сегодня и как она при этом старается не забывать, что когда-то тоже была трудным подростком: однажды ушла из дома, несколько месяцев носила вместо сережки фотографию Виктора Цоя в целлофановом пакетике.

Молодые люди рассуждали вместе с детским омбудсменом и о том, почему социальные сети обезличивают людей, как влияют на молодежь раскрученные блогеры и почему так важно поддерживать не только онлайн, но и оффлайн-отношения. При этом Наталия Соколова призналась, как возник никнейм «Соната», которым она пользуется в «Инстаграме» (оказывается, ее так сокращенно называют друзья ее взрослой дочери: «Со(колова)Ната»).

Напоследок студенты поинтересовались у Наталии Соколовой, как она борется с профессиональным выгоранием, и узнали, что в этом состоянии она пребывает почти беспрестанно – особенно в эти дни, когда идет расследование случившегося на торжественной линейке в школе №7 в Великих Лук, когда сразу несколько учеников одновременно почувствовали недомогание и были госпитализированы.