Общество

Коллектив псковского Арбитражного суда проводил коллегу в отставку

9 октября коллектив Арбитражного суда Псковской области в торжественной обстановке проводил в почетную отставку судью Ирину Радионову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Ирина Радионова родилась в 1965 году в городе Красноярске, окончила Московский юридический институт в 1991 году по специальности «Правоведение», квалификация – юрист.

Стаж работы по юридической специальности составляет более 33 лет, из них в должности судьи более 20 лет. Указом президента Российской Федерации от 6 августа 1999 года №998 Ирина Радионова была назначена на должность судьи Арбитражного суда Псковской области. Имеет первый квалификационный класс.

С 2004 по 2010 годы Ирина Радионова входила в состав Квалификационной коллегии судей Псковской области, с 2011 года в Совете судей Псковской области возглавляла работу комиссии по этике, кадрам, информации, реализации мероприятий противодействия коррупции и урегулированию конфликтов интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий.

Судьи, работники аппарата суда высказали в адрес Ирины Радионовой слова признательности за верность избранной профессии, честную и безупречную службу по отправлению правосудия, высокий профессиональный уровень, отмечались ее высокие личные человеческие качества и умение взаимодействовать с коллективом.

В ответном слове Ирина Радионова поблагодарила всех за совместную работу и поздравления.