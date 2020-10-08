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Общество

Кремль предупредил россиян о возможных решениях оперштаба из-за COVID-19

09.10.2020 14:25|ПсковКомментариев: 0

Рост числа заболевших коронавирусом в России может потребовать от оперштаба правительства и региональных властей принятия дополнительных решений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять, о каких именно шагах может идти речь.

«Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно - сейчас я вам не могу сказать», - приводит слова Пескова ТАСС.

«Определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы», - отметил он. При этом Песков подчеркнул, что речь не идет о перекрытии границ регионов. «Как не было, так и нет таких мер, конечно», - сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание, что показатели ежесуточного прироста числа инфицированных растут. «Сегодня, действительно, печальный антирекорд по России. Очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением безопасности собственного здоровья. Это очевидный факт, и его приходится констатировать», - признал он.

При этом, по словам пресс-секретаря президента, «какого-то точного параметра здесь быть не может» для определения того момента, когда властям требуется принять решение о введении дополнительных мер. «Есть общая картина с заполняемостью больниц по региону, что и составляет, так сказать, запас прочности в плане реагирования на растущие цифры. В зависимости от этого регионы будут принимать решение, в зависимости от этого будет реагировать федеральный штаб», - добавил Песков.

Ранее, в пятницу, федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией сообщил, что за сутки в России было выявлено 12 126 новых случаев заражения коронавирусом - больше, чем когда-либо за время эпидемии. Предыдущий максимум - 11 656 случаев за день - был зафиксирован 11 мая.

В относительном выражении прирост числа инфицированных впервые с начала июля ускорился до 1%. В общей сложности в стране заразились 1 272 238 человек.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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