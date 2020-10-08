Общество

Замначальника областного УМВД Андрей Столяров ушел на пенсию

В УМВД России по Псковской области в торжественной обстановке проводили на заслуженный отдых заместителя начальника УМВД, полковника внутренней службы Андрея Столярова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников напомнил собравшимся, что Андрей Столяров пришел на службу в органы внутренних дел в 1990 году. Он прошел путь от старшего лейтенанта до полковника. За эти годы он возглавлял отряд милиции особого назначения, управление по работе с личным составом. «И с учетом проявленных деловых качеств был назначен на должность заместителя начальника управления», - отметили в пресс-службе.

«Андрей Григорьевич заслужил уважение и авторитет у руководителей аппарата управления и территориальных органов на районном уровне, а также представителей взаимодействующих ведомств. Он неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северо-Кавказского региона», - подчеркнули в УМВД.

Андрей Столяров награжден орденом Мужества, медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка» и многими другими ведомственными наградами. Имеет наградное оружие, является заслуженным и почетным сотрудником МВД.

Алексей Овсянников вручил виновнику торжества пенсионное удостоверение, трудовую книжку, поздравительный адрес и ценный подарок.