Общество

Требования к подаче уведомления о публичных мероприятиях могут изменить в Псковской области

Две статьи закона «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области» могут утратить силу. Проект нормативного правового акта, регулирующего информирование о проведении митингов и пикетов, внес в региональный парламент губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Статью 3 предложено упразднить в связи с тем, что ряд ее пунктов дублирует нормы федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а одно из положений, напротив, содержит требование о предоставлении дополнительных документов, не предусмотренных федеральным законодательством.

По этой же причине из действующей редакции предлагается исключить статью 4 – федеральный закон не обязывает организатора публичного мероприятия подавать уведомление о его проведении в двух экземплярах, как того требует областной закон. В норме об обязательстве фиксировать дату и время получения уведомления нет необходимости, так как она установлена на федеральном уровне.

Законопроект направлен в комитет по законодательству и местному самоуправлению.

Напомним, ранее в закон «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской области» уже вносились упрощающие данную процедуру поправки. Было отменено положение, которое обязывало организаторов публичных мероприятий, проходящих в границах территорий объектов культурного наследия и в границах зон их охраны независимо от количества участников, подавать уведомление о проведении таких публичных мероприятий в администрацию области. В первую очередь, действие этой нормы вызывало сложности при проведении публичных мероприятий в Пскове.

Кроме того, были изменены сроки подачи уведомления о проведении публичного мероприятия депутатами законодательного органа государственной власти и муниципальных представительных органов. О встречах с избирателями, проводимых в целях информирования граждан о своей деятельности, депутаты должны уведомить не ранее, чем за десять дней, и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия.