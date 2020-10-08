Общество

Игорь Иванов о сотрудничестве с властью и планах по развитию санаториев

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 7 октября с участием председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова. Он рассказал о том, насколько легко идет профсоюзная деятельность в псковском регионе в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, ведущий обсудил с ним основные требования и направления работы псковских профсоюзов на текущий момент, совместные мероприятия с администрацией Псковской области в сфере туризма и предстоящий форум работающей молодежи.

Надежда Назаренко: Добрый день, в эфире программа «Гайд-парк». В студии Надежда Назаренко. Сегодня у меня в гостях лидер Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Игорь Олегович, здравствуйте.

Игорь Иванов: Здравствуйте.

Надежда Назаренко: Сегодня особенная дата для профсоюзов: 7 октября — Всемирный день коллективных действий в защиту достойного труда. Расскажите, что значит для профсоюзов понятие «достойный труд».

Игорь Иванов: Достойный труд — совокупность различного рода факторов, достойная зарплата, безопасное рабочее место, определенный набор социальных гарантий, чтобы работающий человек не был не защищен и не был беден, а за свой труд получал достойную оплату.

Надежда Назаренко: В Псковской области 7 октября проводятся коллективные действия — митинги, шествия, демонстрации. Их цель — привлечь внимание госорганов и работодателей к проблемам работников. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и не позволяет в полной мере проводить мероприятия с привлечением большого количества людей. В этом году в условиях пандемии как профсоюзы проводят коллективные действия, что пришлось изменить, какие мероприятия вы провели?

Игорь Иванов: В любом случае мы в стороне не остались. Мы ежегодную акцию «За достойный труд» проводим, сегодня у нас состоится целый ряд совещаний. Вместе с Федерацией независимых профсоюзов России мы выбрали на заседании исполкома и генерального совета форму коллективных действий в виде проведения региональных и муниципальных трехсторонних комиссий. Пройдет и областная комиссия при участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, и городская комиссия. У нас достаточно высокий уровень социального партнерства, социальной ответственности всех сторон. Мы будет обсуждать достойный труд и безработицу. Мы видим, что и на уровне России, и на уровне Псковской области достаточно высокий рост уровня безработных, много наших граждан получают пособия по безработице и нуждаются в работе. По сути, сегодня на одну вакансию претендует два и более человек. Такого не было никогда.

Надежда Назаренко: Это все в связи с ситуацией из-за пандемии?

Игорь Иванов: В том числе и в связи с пандемией, пандемия ударила по всем. Поэтому сегодня мы говорим, что необходимо сохранить действующие рабочие места и добиваться создания новых. Это основной лозунг Федерации независимых профсоюзов России на 7 октября.

Надежда Назаренко: Как еще изменились требования у профсоюзов в связи с последними событиями, в том числе связанными с пандемией? Помимо роста безработицы, сокращения зарплаты...

Игорь Иванов: Вы говорите о вещах, которые основные для профсоюзов. Безработица, социальное спокойствие, заработная плата, безопасные условия труда — это основное, от этого зависит все. Если говорить о коронавирусе, сталкиваемся с такими проблемами, как удаленная работа, с вопросами оплаты труда при таком режиме работы.

Надежда Назаренко: Есть ли проблемы с выплатами социальных пособий?

Игорь Иванов: По социальным пособиям если и есть какие-то сбои, то они незначительны. Мы эту тему постоянно мониторим. Уровень социального партнерства высок, мы в прямом контакте с профильными комитетами, если необходимо, с губернатором Псковской области, мы эти вопросы оперативно разрешаем.

Надежда Назаренко: В этом году особо остро стоит вопрос о соблюдении прав работников в связи с закрытием предприятий, сокращением сотрудников, переходом на удаленную работу. Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в Псковской области, по сравнению с другими регионами?

Игорь Иванов: Ситуация серьезная, рост безработицы фиксируется и на территории нашего региона. На областной трехсторонней комиссии мы эту тему поднимаем, первый вопрос в повестке — о ситуации на рынке труда в Псковской области. Здесь необходимо пристально следить за этим вопросом, сохранять рабочие места, создавать новые, для того, чтобы люди были заняты, и регион развивался. В этом вопросе нужно «складывать» усилия, только сообща мы сможем эту ситуацию перебороть, сохранить и приумножить.

Надежда Назаренко: Изменилось ли взаимодействие с органами власти и работодателями у нового руководства профсоюза?

Игорь Иванов: Как я сказал ранее, у нас полный контакт. В рамках профильных комиссий наши отраслевые профсоюзы работают, и председатель облсовпрофа взаимодействует и с губернатором, и с вице-губернаторами, и с руководителями муниципальных образований. Этот контакт есть. Я периодически встречаюсь с крупными региональными работодателями, там тоже возникают вопросы, где необходимо вмешаться и что-то отрегулировать. Первично-профсоюзные организации, к примеру, это опять же коллективно-договорная кампания, очень многое зависит от коллективного договора, где-то его необходимо пролонгировать, где-то внести изменения, но везде сделать так, чтобы не ухудшить права работника.

Надежда Назаренко: Есть ли понимание с работодателями? Приходите ли вы к консенсусу?

Игорь Иванов: Когда стороны друг друга слышат и находятся в конструктиве, тогда и консенсус есть. Мы сегодня четко понимаем, что проблема не решается на площадях. Митинги, шествия — это, конечно, хорошо. Но, мне кажется, более конструктивно, когда мы набор определенных проблем и вопросов выносим на обсуждение, когда садится сторона работодателя, профсоюзы, когда присутствуют органы исполнительной и законодательной власти, когда мы сообща находим решение той или иной проблемы. Сегодня важна конструктивная работа.

Надежда Назаренко: То есть для вас главное — вступать в диалог?

Игорь Иванов: Вступать в диалог для последующего решения той или иной задачи.

Надежда Назаренко: Готовы ли вы полностью отказаться от митингов, шествий?

Игорь Иванов: Мы будем исходить от эпидемиологической ситуации в регионе. Мы ни в коем случае не должны подвергать опасности наших жителей и членов профсоюза. Также, если эпидобстановка нормализуется, мы не будем отходить от митингов и шествий, это традиционные формы. Сегодня все хорошо, сегодня нас слышат и законодательная, и исполнительная власть, и работодатели. Но иногда бывают острые ситуации, тогда мы на площадках обсуждаем данные вопросы. Когда у нас есть понимание, что занимаемся не популизмом, а предлагаем конкретное решение, но нас не хотят слышать принципиально, тогда нужно подключать те механизмы, о которых вы говорите — митинги и шествия.

Митинги и шествия для многих членов профсоюза привычные, это традиционное, классическое времяпрепровождение. Особенно, если это 1 мая, мы от этого совсем не отходим, даже в сложной эпидемиологической обстановке. На территории Пскова к 7 октября мы разместили 10 больших рекламных баннеров с лидерами профсоюзного движения, основными лозунгами: «За достойный труд», «За достойную заработную плату», «Сохраним рабочие места», «Приумножим благосостояние человека труда», «Работающий человек не должен быть бедным» и так далее. Это тоже коллективная реакция. Сегодня все жители Пскова, гости города видят, что есть областной совет профсоюзов. По сути, мы сегодня на улице, люди видят, что профсоюзы работают. Также мы разместили ряд видеороликов на экранах, которые установлены в Пскове.

Надежда Назаренко: Читатели интересовались, с чем связана такая пиар-кампания профсоюзов. Это, в первую очередь, необходимость заявить о себе?

Игорь Иванов: Это, в первую очередь, заявить о требованиях. 7 октября профсоюзы всегда были заметны через митинги, шествия, комиссии, заявления, мы решили, что вполне возможно использовать такую форму. По-моему, неплохо получилось.

Надежда Назаренко: Мы уже говорили о том, что состоятся заседания трехсторонней комиссии, как областной, так и городской. Помимо таких форм работы с властями и работодателями, есть ли другие форматы мероприятий?

Игорь Иванов: Конечно, есть. Недавно мы вели переговоры со специалистами граффити. Город преобразился, не очень благоустроенные места сделали приятными и привлекательными. Мы тоже участвовали в этой акции, вместе со специалистами управления (общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области) Натальи Плявинской отрабатывали вопрос, сейчас мы ведем переговоры, чтобы спортивную базу в Корытово преобразить. Мы ведем большой и амбициозный проект — форум работающей молодежи, который состоится с 23 по 25 октября на площадке профсоюзного учреждения на туристической базе Пушкиногорье. Это совместное мероприятие с администрацией Псковской области, «Командой 2018». Мы планируем, что общее число участников достигнет более 70 человек вместе с организаторами. У нас будут правовые, социально-экономические площадки, будут рассказывать про коллективный договор, очень много тренингов на себя берет «Команда 2018».

Надежда Назаренко: Кто будет участвовать в форуме?

Игорь Иванов: Это работающая молодежь до 35 лет, которая занята либо на производстве, либо в бюджетной сфере. Регистрация участников проходит через сайт Росмолодежи. Мы организуем доставку, трехразовое питание, семинарские занятия, тренинги. Это получилось, потому что мы складываем ресурсы. В итоге, я думаю, что мы выйдем на качественную резолюцию, которая, возможно, потом будет использована для подписания регионального соглашения о заработной плате, которое необходимо обновить и подписать в декабре 2020 года.

Надежда Назаренко: Какова основная цель форума?

Игорь Иванов: Услышать от наших молодых людей, которые заняты в различных секторах экономики, какие на сегодня есть проблемы.

Надежда Назаренко: Конкретно от работающей молодежи?

Игорь Иванов: У работающей молодежи, на предприятиях. Нужно, чтобы люди не боялись об этом говорить, отмечали, что нужно исправить. Мы работаем со всеми — с РСПП, если нужно, можно отработать проблемные вопросы с работодателями. Сегодня нужно сохранять работоспособность предприятий, рабочий потенциал, привлекать молодых специалистов. Регион, работодатели, профсоюзы отрабатывают это вместе.

Надежда Назаренко: Совместно с властями региона профсоюзы проводят работу по развитию внутреннего туризма. Расскажите про это поподробнее.

Игорь Иванов: У нас состоялось несколько встреч с комитетом по туризму Псковской области, мы пришли к тому, что подписываем соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Мы это делаем для того, чтобы складывать общий ресурс на благо нашего региона и учреждений. Раньше на каких-либо выставках облсовпроф представлял свое учреждение отдельно, регион также позиционировал себя отдельно, это не совсем правильно. С точки зрения экономики, лучше на одной площадке всем вместе представлять регион. Мы решили, что в этом плане необходимо поработать сообща.

Есть еще ряд позиций, которые мы отразили в соглашении, мы говорим не только об учреждениях профсоюзов, но и о других объектах культурного наследия, о других предприятиях, которые работают в сфере туризма, о том, что сегодня бизнесу и другим учреждениям нужно быть социально ответственными. Мы говорим о зарплатах, коллективных договорах, возможности создания первичных профсоюзных организаций. У нас в этом плане большое поле для взаимодействия и сотрудничества.

Надежда Назаренко: Санатории вернулись к работе, все этого долго ждали. Как организуете свою работу в условиях пандемии? Не снизился ли поток желающих посетить псковские санатории?

Игорь Иванов: Поток желающих не снизился. Сегодня санатории Псковской области загружены практически на 100% с учетом ограничительных мер. Существуют определенные требования Роспотребнадзора — и по организации питания, и по расселению, которые необходимо исполнять. У наших санаториев шикарная лечебная база. Есть хорошие примеры восстановления здоровья и иммунитета, этим нужно пользоваться. Много отдыхающих из нашего региона, ну и конечно, из близлежащих Москвы, Новгорода, Петербурга. Сотрудники санаториев, которые долго ждали и болели за свое дело, очень довольны, что наконец работают и могут оказывать лечение, оздоровление всем желающим.

Надежда Назаренко: Можно ли сегодня в таких непростых условиях говорить о развитии псковских санаториев? Есть ли планы по развитию?

Игорь Иванов: Планы по развитию, безусловно, есть. Для этого мы мониторим лечебно-оздоровительную деятельность в учреждениях других регионов, мы смотрим и коммерческие санатории, и профсоюзные здравницы. Летом я был у председателя профцентра Василия Федосов, мы посещали санаторий «Старая Русса». Это большой объект, он не сравним с санаторием «Хилово» в части коечного фонда. Там более тысячи человек можно разместить единовременно. По сути, он является градообразующим. Мы смотрели лечебную базу, и я могу сказать, что нам есть чему поучиться у коллег. Развиваться надо, мы себе определенные пометки сделали, и по этому пути будем идти. Мы надеемся, что больше закрытий у нас никаких не будет, так как у нас есть определенные обязательства перед нашими партнерами, в том числе кредитные, с которыми сегодня нам удается успешно справляться. Хотелось бы при этом планировать развитие, откладывать что-то в кубышку на всякий случай. Будем работать на развитие, чтобы к нам хотели приезжать.

Надежда Назаренко: Что бы вы взяли на вооружение от соседей, в частности, из Великого Новгорода?

Игорь Иванов: Мне у них понравился спа-корпус. Я понимаю, что это дорогостоящее вложение, но, может быть, нам со временем удастся это сделать. Люди к этому хорошо относятся. Можно сказать, что у коллег сделан мини-аквапарк, все-таки люди отдыхать и с детьми приезжают. Коллегам удалось хорошо поработать по федеральным и региональным программам поддержки. Санаторий «Старая Русса» смог получить федеральное финансирование по программе «Развитие малых городов», и на его территории построили современный кинотеатр. То, что идет в городских кинотеатрах, они показывают на территории санатория. Это большое дело. Нужно посмотреть, где мы тоже можем поучаствовать. Если бы у нас получилось в этой части поработать, это было бы здорово.

Надежда Назаренко: В развитии санаториев вы планируете получать поддержку от региональной администрации?

Игорь Иванов: Это же общее дело. Чем лучше будут работать наши здравницы, тем регион будет привлекательнее. В основном большая часть отдыхающих приезжает из Петербурга, Москвы, это развитие внутреннего туризма, знакомство с Псковской областью. Мы возим народ на экскурсии, и в Печоры, и в Изборск, и в Порхов. Чем лучше мы работаем, тем больше мы привлекаем средств, тем больше мы платим налогов во все бюджеты. Если мы говорим про «Хилово», то это и поддержка Порховского района, если говорим о турбазе «Алоль», то это поддержка Пустошкинского района, и так далее. Это совместный труд на благо людей и региона.

Надежда Назаренко: Выстроен ли диалог с муниципальными властями?

Игорь Иванов: Диалог выстроен, я постарался в течение небольшого времени, даже в условиях пандемии, посетить каждый муниципалитет. Мы поговорили с каждым главой муниципального образования, познакомили их с нашими директорами, обсудили совместную деятельность, участие наших здравниц, турбаз в совместных мероприятиях. Мы не должны жить в отрыве, мы должны складывать усилия и ресурсы, работать сообща.

Надежда Назаренко: Давайте поговорим о планах псковских профсоюзов. Что еще в ближайшее время у вас в приоритете?

Игорь Иванов: В приоритете одно — работать на благо человека труда, ситуация на рынке труда, деятельность органов государственной власти по привлечению молодых специалистов в регион. Нужно проработать вопрос оздоровления медработников, пострадавших от коронавирусной инфекции. Мы готовы включиться и создать совместную с регионом программу, чтобы оздоравливать наших медиков ниже себестоимости. Профсоюзы готовы взять на себя определенную ответственность и помочь тем людям, которые помогали нам.

Кроме того, нужно обновить соглашение по зарплате, необходимо туда включить пункты, касающиеся молодежи, необходимо реформировать его с учетом тех изменений, которые были внесены в Трудовой кодекс, это и дистанционная работа. Все это необходимо учесть.

Также в ближайшее время мы планируем посетить наших соседей — поехать на трехсторонний президиум в Республику Беларусь, в Витебск. Традиционно участие в президиуме принимают профцентры Смоленска, Пскова, Витебска. В ближайшее время будет известна программа.

Надежда Назаренко: Какие вопросы планируете обсудить?

Игорь Иванов: В первую очередь, вопросы занятости, взаимодействия регионов и профцентров, проведения совместных выездных мероприятий.

Надежда Назаренко: Поездка состоится в ближайшее время?

Игорь Иванов: Да. Мы все наблюдали за поездкой губернатора Михаила Ведерникова с большой делегацией в Белоруссию, он встречался с главой республики. Наверное, уже и нам можно за ним поехать.

Также мы проводим ряд спортивных мероприятий, эта тема у нас хорошо пошла, мы и дальше будем работать в этом направлении. Все-таки спорт объединяет. Многие вопросы решаются после матчей, в раздевалках, позитивно и положительно. Современные руководители спортом занимаются и со своим коллективом принимают участие в соревнованиях. У нас прошел турнир по футболу между профсоюзами жизнеобеспечения и профсоюзом работников связи. Вчера состоялся итоговый матч по футболу между первичными профорганизациями «Почта России» и ПТС. Сегодня будет матч по волейболу. Мы планируем делать такие межотраслевые сборы.

Надежда Назаренко: Спасибо, Игорь Олегович. Рады были вас видеть.

Игорь Иванов: Спасибо, до свидания.