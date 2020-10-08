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Общество

Рекордный урожай зерновых собран в Псковской области

09.10.2020 16:00|ПсковКомментариев: 0

Более 165 тыс. тонн зерна намолотили псковские аграрии в текущем сезоне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области. 

Это лучший урожай зерновых культур за десять лет, сообщили в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору. При этом работы по уборке зерновых и зернобобовых культур еще не завершены — осталось убрать около 2 тыс. гектаров посевной площади.

В регионе завершается сбор и других сельскохозяйственных культур. Так, на сегодняшний день убрано и намолочено 25 тыс. тонн рапса, что составляет практически 100% от запланированного объема. Картофеля собрано около 35 тыс. тонн, овощей открытого грунта — свыше 4,5 тыс. тонн.

Перевыполнен и план по заготовке кормов для скота. Запас на одну голову скота составляет 24 ц кормоединиц. Сена заготовлено около 50 тыс. тонн (116% к плану), сенажа почти 155 тыс. тонн (111% к плану), силосной массы порядка 220 тыс. тонн (89% к плану).

Напомним, в текущем году уборочная площадь зерновых культур составляет 43,5 тыс. га, рапса — порядка 9 тыс. га, картофеля более 1,5 тыс. га, овощей открытого грунта одна тыс. га.

Теги: #урожай #сельское хозяйство #зерно
Источник: Псковская Лента Новостей
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