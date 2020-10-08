Общество

В онлайн-кинотеатре МТС ТВ появились новинки

В онлайн-кинотеатре МТС ТВ стали доступны фильмы и сериалы, мировая премьера которых состоялась этим летом.

Подписчикам онлайн-кинотеатра стала доступна новинка с Киану Ривзом «Билл и Тэд» — история о героях, которые всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели, но великую песню так и не сочинили. Когда глобальная катастрофа уже на носу, и в мире происходят смещения пространства и времени, дочь Руфуса Келли забирает приятелей в будущее, где они узнают, что на спасение мира у них остаётся 77 минут. Тогда они отправляются в будущее, чтобы украсть песню у самих себя. А в это время их дочери Теа и Билли решают помочь папам и, позаимствовав у Келли машину времени, начинают собирать великих музыкантов разных эпох.

Всего с июля текущего года в онлайн-кинотеатре МТС ТВ было опубликовано более 260 фильмов, мировой релиз которых состоялся в 2019 и 2020 годах.

Также в онлайн-кинотеатре МТС ТВ появится история «Невероятный мир глазами Энцо» с Майло Ментимилья и Амандой Сайфред. Это невероятно добрый фильм о собаке (ее озвучивает Кевин Костнер) и его хозяине, чья жизнь — это гонка. Каждому из них предстоит своя, но оба знают, что победа для них не обгон соперников, а возвращение после поражения и достижения финиша, какой бы скользкой ни была дорога.

Еще одной новинкой стал триллер «Марионетка» о детском психотерапевте Мэриан, которая сталкивается с ребенком, видящим будущее, и, возможно, умеющим на него влиять. Все, что рисует ребенок, вскоре случается, и Мэриан становится марионеткой в его игре.

Для любителей фантастики МТС ТВ покажет полную коллекцию фильмов «Люди Икс», включая «Люди Икс: Темный Феникс» (2019), фильмами «Росомаха», «Мстители», «Человек-муравей», «Железный человек», «Тор» и «Дэдпул». Стали доступны признанные и зрителями, и критиками «Крепкий орешек», «Эдвард Руки-ножницы», «Один дома», «Черный лебедь», «Убийство в Восточном экспрессе», «Отель «Гранд Будапешт»», «Тайное окно», «Управление гневом».

Среди сериальных новинок — мировые хиты «Черное зеркало», «Острые козырьки», «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Это мы», «Чем мы заняты в тени», высоко оцененная новинка этого года «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун и Керри Вашингтон.