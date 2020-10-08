Общество

В дновской деревне Искра появились новые фонари и мост

В деревне Искра Дновского района появился новый мост и новые фонари. Качество выполненных работ сегодня, 9 октября, оценил глава района Михаил Шауркин. Об этом общается в группе администрации Дновского района «ВКонтакте».

«Мост получился основательным и добротным. Единственное замечание – необходимо обработать спецсредством деревянный настил снизу и тем самым дополнительно защитить его от внешних воздействий, в том числе от влаги. В целом считаю, что работа выполнена качественно», – отметил глава района.

Напомним, жители деревни давно мечтали о новом мосте. Старый сильно обветшал, и ходить по нему было небезопасно. Глава района Михаил Шауркин в этом году предложил жителям деревни организовать ТОС, разработать проект по строительству нового моста и попробовать выиграть грант на его реализацию.





Администрация района оказала содействие в подготовке документов на регистрацию ТОСа и разработке проекта. По итогам первого этапа конкурса проект ТОСа «Искра» был признан победителем и получил грант в размере 200 тысяч рублей из областного бюджета.



В этом же году при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был решен вопрос установки шести новых опор уличного освещения, и теперь эти два проекта логично будут дополнять друг друга.

Глава Искровской волости Виктор Молотков заверил, что, как только все недоделки будут устранены, новый мост откроют в торжественной обстановке.