Общество

Глава Дновского района оценил ремонт общественного колодца в деревне Ёгольско

Глава Дновского района Михаил Шауркин сегодня, 9 октября, посетил деревню Ёгольско, где осмотрел отремонтированный общественный колодец и встретился с местными жительницами.

Как сообщается в группе администрации Дновского района «ВКонтакте», Галина Худякова поблагодарила главу района за то, что слово он свое сдержал, и колодец теперь отремонтирован. Более того, произведена работа по демонтажу старых бетонных колец, установленных в другом месте прежним недобросовестным подрядчиком. Помимо замены деревянного сруба на бетонные кольца, работники также очистили прилегающую территорию от упавшего дерева, поставили новую скамейку, подсыпали песком тропинку к колодцу, а еще посадили кусты белой сирени.

Напомним, летом этого года Галина Худякова пожаловалась главе района на то, что работы по ремонту колодца ведутся некачественно. Михаил Шауркин выехал на место, выслушал претензии и пожелания местных жителей и пообещал, что к осени работы будут выполнены.

Как отметили в администрации Дновского района, в настоящее время на рассмотрении находится ряд обращений с просьбами отремонтировать общественные колодцы. Они будут учтены при формировании бюджета на следующий год.