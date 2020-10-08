Общество

«Акценты» Донецкого: Депутат против свалки, Псков в рейтинге зарплат и возвращение Ямщикова

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Около эколо. Депутат Госдумы Александр Васильев неожиданно выступил против строительства экотехнопарка в Пустошкинском районе.

Внизу списка. Псков занял 94-е место из 100 в рейтинге городов России по уровню зарплат.

Возвращение в бронзе. В Пскове торжественно открыли памятник реставратору Савве Ямщикову.

В понедельник, 5 октября, в Великих Луках на торжественной линейке в школе №7 случился инцидент с якобы упавшими в обморок 13 детьми. Псковщина снова попала в федеральный новостной поток. СМИ сообщали об отравлении. Было возбуждено уголовное дело. В город на Ловати поспешила бригада оперативников Следственного Комитета России.

Впрочем, довольно скоро выяснилось, что тревожная информация не подтверждается, и массовое отравление детей – это фейк, который соорудили авторы одного из телеграмм-каналов, близких к региональной власти. Зачем, так и осталось непонятно. Вчера были опубликованы результаты токсикологической экспертизы, согласно которым, цитирую «Инстаграм» губернатора Ведерникова: «тщательная экспертиза крови госпитализированных в Великих Луках школьников показала полное отсутствие токсических, отравляющих и химических веществ. Нет даже следов никотина».

Губернатор добавил, что проверка продолжится, пока не будет установлена причина инцидента. Но истинная причина, на мой взгляд, описывается одним известным крылатым выражением: «унтер-офицерская вдова сама себя высекла», и Псковщина вновь прогремела на всю Россию как «край запуганных идиотов», уж извините за резкую оценку случившейся «сенсации, которой на самом деле не было».

Смотрите также Стали известны результаты экспертизы крови госпитализированных в Великих Луках школьников

Что до других новостей, то они вполне укладываются в диалог из культового фильма: «А что вообще в мире делается? Стабильности нет».

«Вторая волна» пандемии COVID-19 накрыла планету, и мэр Москвы Собянин уже фактически посадил на карантин людей пожилого возраста и школьников; в далеком от нас Нагорном Карабахе продолжались боевые действия, которые, наряду с напряженной ситуацией армяно-азербайджанского конфликта в целом, обсуждались в ток-шоу на федеральных телеканалах; оппозиционер Навальный и его жена Юлия дали большое интервью популярному ютуберу Юрию Дудю и снова обвинили президента Путина в организации отравления. А у нас депутат Госдумы Александр Васильев внезапно выступил в соцсетях с жесткой критикой проекта по строительству экотехнопарка на границе Палкинского и Островского районов, на берегу реки Исаинки.

Так вот, выступление «главного убитодорожника России» выглядело настолько неожиданно и резко, что сильно контрастировало с той клоунадой, которую Васильев себе позволял все годы своего депутатства: то он нюхал хрен для оздоровления, то предлагал ввести акциз на мангалы и штрафовать за вонючие носки в поезде, то советовал псковичам, сидящим на карантине, перейти на питание щавелем - словом, как мог, изображал из себя веселого фрика, попавшего в Госдуму по, скажем так, стечению обстоятельств высшего порядка.

Напомню, Васильев очутился в Госдуме в 2011-м по списку созданного тогда Общероссийского Народного фронта, его лично отметил президент Путин на исторической уже встрече в Пскове с общественниками и дал путевку в федеральную политику. При этом местная политическая тусовка из партии власти всерьез Александра Васильева не воспринимает, считает «выскочкой», «баловнем судьбы», выхватившим «счастливый билет», и на прошлых праймериз по выборам депутата Госдумы псковский партактив «убитодорожника» успешно прокатил – в 2016-м году праймериз Васильев продул с треском, что не помешало ему пройти в Госдуму на второй срок по квоте ОНФ и прекрасно себя чувствовать, публикуя очередные «приколы» в «Инстаграме».

Смотрите также Александр Васильев выступил с критикой проекта строительства экотехнопарка в Палкинском районе

И вот внезапный «демарш энтузиаста» - публичное выступление «убитодорожника» против экотехнопарка, за создание которого ратует областная власть во главе с губернатором Ведерниковым. Депутат по какой-то причине полагает, что построить на берегу реки Исаинки собираются вовсе не технопарк, то есть некую технологическую линию по переработке мусора, а банальную свалку, то бишь полигон по утилизации ТБО мощностью 500 тысяч тонн с линией туннельного компостирования: «Это очень похоже на недоразумение, но вблизи реки Великой задумали разместить самую большую свалку Псковской области… Это будет обычная свалка, которая будет вонять, гнить и гореть. А вода из этой свалки будет попадать в Великую, ну а дальше - в водопровод города Пскова».

По мнению депутата, выбор места новой свалки связан исключительно с тем, что региональный оператор по обращению с ТКО хочет сэкономить на перевозке мусора, поэтому выбрал самое близкое место к трассе - между Псковом и Островом, однако окончательное решение по проекту пока не принято, а это значит, «…что мы можем повлиять на руководство области и предотвратить строительство мусорного полигона». В концовке своего поста депутат Васильев прозрачно намекнул, что будет всячески содействовать местным борцам за экологию, то есть если и не возглавит экологический протест сам, то намерен всячески «помогать инициативной группе с запросами во все инстанции и добиваться получения необходимой информации».

Наблюдатели тут же ожидаемо связали выступление Александра Васильева с неминуемо надвигающимися выборами в Госдуму и желанием заручиться поддержкой земляков. Возможно, так оно и есть, но вероятен и другой сценарий – Васильев по-прежнему не сильно надеется на прямые выборы по избирательному округу и уповает на все тот же надежный список и хорошие связи, которые он, судя по всему, сумел наладить в аппарате Госдумы. А его резкое выступление связано исключительно с тем, что окрестности реки Исаинки – это его родовое гнездо, именно там он отдыхает от трудов праведных в российском парламенте и собирает свежий щавель. А тут под боком вдруг возникает полигон по утилизации ТБО, кому это понравится? Никому. Любой местный житель будет против, и Александр Васильев не исключение. Тут можно пойти и против губернаторской линии, хоть прежде он и заявлял в «Инстаграме», что одним из первых за Ведерникова голосовал.

Меж тем, отмечу, что не далее как на прошлой неделе губернатор Ведерников объяснял выбор места для технопарка как раз удачной логистикой: «Мы выбрали участок, который находится на максимальном удалении от населенных пунктов и при этом достаточно близок к ключевой дорожной инфраструктуре. Это позволяет добиться оптимального баланса безопасности и комфорта жителей при максимально низком тарифе... Что немаловажно, вокруг экотехнопарка будет достаточно объемная и серьезная буферная зона. Есть еще один очень важный момент – этот участок ранее использовался как военный аэродром и изначально выбирался для использования в особых экологических условиях. Он изначально не принадлежал области, это были земли Минобороны, которые министерство по нашей просьбе передало региону».

Как видим, взгляды на ситуацию у губернатора и у депутата Госдумы диаметрально противоположны. Так что, - нашла коса на камень? Возглавит ли «депутат-убитодорожник» стихийный людской протест против строительства полигона? В том, что этот протест так или иначе будет организован, мы как-то мало сомневаемся. Что-то да будет. Экология – весьма чувствительная тема для всякого жителя, никто не хочет дышать миазмами. Однако - и это следует подчеркнуть особо - остается вопрос: а так ли страшен технопарк, как его малюют? Будут ли обещанные депутатом миазмы?

Мы все за хорошую экологию, но и мусор из двухсоттысячного Пскова куда-то девать надо. Это вечное противоречие между интересами большинства, которому хочется тариф поменьше, и людей, не желающих жить рядом со свалкой. Проблему придется решать в самое ближайшее время, как бы и чем ни пугал земляков депутат Васильев, на глазах превращающийся из шута в серьезного политика. Вот только не запоздал ли он со своим внезапным превращением?

И я продолжаю. На этой неделе псковичи узнали, что Псков занял 94 место из 100 в рейтинге городов России по уровню зарплат. Рейтинг подготовило и опубликовало РИА Новости.

Смотрите также Псков занял 94-е место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат

Согласно статистике, среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2020-го составила в Пскове 32 тысячи 700 рублей. При этом зарплата жителей трех российских городов в среднем превышает 90 тысяч рублей в месяц. Больше всего зарабатывают в столицах и на Севере, меньше всего – на Северном Кавказе, при этом самая высокая зарплата – у москвичей, меньше всех получают жители города Шахты. Но мы от Шахт недалеко ушли: 94 место из ста говорит само за себя. Что тут, собственно, можно добавить?

Был бы я публицистом какого-нибудь либероидного СМИ, то был бы повод включить истерику: «Ну, вот опять мы позади России всей! Где губернатор? Почему ничего не делает?» И так далее. Я, однако, советовал бы критикам успокоиться. Одно из последних мест Пскова в рейтинге зарплат – это никакая не новость. Каждый год мы оказываемся внизу очередного списка. Пора бы уже и привыкнуть. И никакой губернатор, будь он хоть семи пядей во лбу, хоть Терминатор по фамилии Шварценеггер, это положение вещей исправить не может.

Так исторически сложилось, что нечерноземные области РСФСР, пережившие катастрофу Великой Отечественной войны и оккупации, заметно отстали от прочих регионов СССР и начали сильно загибаться в экономическом (и соответственно, демографическом) параметрах еще в 70-е годы прошлого века, хотя инвестиции в развитие промышленности, гражданского строительства и социальной сферы в советские годы не сравнимы с нынешними.

Что уж тут говорить о коллапсе 90-х и звании «депрессивный регион»? Мы не одни такие: рядом Тверь и Вологда, а Псковщина - сплошная планета Шелесяка: нефти нет, газа нет, других полезных ископаемых нет, населена скобарями, которые все ждут от федерального центра какого-то экономического чуда, как в Сингапуре, а чуда всё никак не случается, и регион продолжает возглавлять всяческие антирейтинги.

Поэтому истерить понапрасну я не стану, а скажу только, что, пока центральная власть не изменит свое концептуальное отношение к отсталым регионам и не займется всерьез выравниванием (извиняюсь за тавтологию) уровней жизни в стране, в отдельно взятой области типа Псковской ничего не изменится. Давайте уж примем это как горькую истину и будем радоваться малому – например, относительно чистому воздуху и умеренному климату, на который жаловаться глупо. Как выразился поэт, «на улице, чай, не Франция».

И я завершаю. Вчера, 8 октября, произошло важное культурное и, можно сказать, символическое событие. В Псков вернулся Савва Ямщиков. Вернулся в бронзе.

Неподалеку от Покровской башни, при сравнительно небольшом стечении публики, торжественно открыли памятник знаменитому реставратору и культуртрегеру. На пересечении улиц Воеводы Шуйского и Свердлова теперь встал «за Псков» трехметровый богатырь Савва Васильевич со своим знаменитым посохом, с которым ходил при жизни и который, по легенде, достался ему от другого хранителя Земли Псковской - директора музея-заповедника «Михайловское» Семена Степановича Гейченко.

Я не стану сейчас подробно останавливаться на том вкладе, который сделал Савва Ямщиков в дело сохранения культурного наследия России. Достаточно, наверное, упомянуть его неофициальное звание – «реставратор всея Руси», и тот факт, что в далеком уже 1970-м году он устроил в Москве уникальную выставку «Живопись древнего Пскова». Для того атеистического времени это было беспрецедентное культурное событие. Савва Ямщиков, по сути, открыл всему миру псковскую икону как художественный и религиозный феномен. Уже за одно это Псков должен быть ему благодарен.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий