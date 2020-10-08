Общество

Протоиерей Дмитрий Смирнов пошутил по поводу слухов о своей смерти

Почетный глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов воспринял с юмором слухи о своей смерти, которые появились сегодня в соцсетях, передает «Интерфакс».

«Сегодня много было домыслов о состоянии здоровья отца Дмитрия Смирнова. Наконец удалось до него дозвониться. Он ждет в гости с бананом, шутит, поздоровался как "покойник Димитрий". Говорит, что бесовский мир лютует! А "если Бог за ны, то кто против"», - рассказал руководитель православного общества «Радонеж» Евгений Никифоров.

Ранее сегодня в окружении протоиерея Смирнова опровергли слухи о его кончине. Священник Федор Лукьянов, недавно сменивший отца Димитрия на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, уточнил, что борьба протоиерея с последствиями коронавируса идет непросто, но «динамика положительная».

Священник предположил, что кто-то мог перепутать, узнав, что накануне в храме, где служит отец Димитрий, отпевали одного из клириков, скончавшегося после продолжительной болезни.

Этой весной протоиерей Димитрий Смирнов переболел коронавирусом и с тех пор проходит реабилитацию.