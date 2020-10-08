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Общество

Рейтузы стали новым модным трендом у женщин

09.10.2020 19:59|ПсковКомментариев: 0

Популярные модели и блогерши стали массово носить штаны со штрипками, напоминающие шерстяные рейтузы, и запустили новый модный тренд осени 2020 года. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунтах женщин, пишет «Лента.ру».

Речь идет об облегающих брюках с широкими петлями, которые пришиваются к самому краю штанины. Отмечается, что в XVIII веке описанная вещь была частью экипировки для верховой езды. В связи с этим некоторые пользователи сети сравнили ее с жокейской униформой.

В подобных брюках сфотографировалась британский дизайнер и бизнесвумен Виктория Бэкхэм. На ней также были черный приталенный пиджак и туфли на каблуке с острым носом. Ее образ дополнили солнечные очки и кожаный клатч. Американская модель Миа Ярбороу, в свою очередь, в комбинации с упомянутыми штанами надела белый укороченный свитшот и темные босоножки.

Кроме того, недавно в трендовой вещи были замечены певица Рианна, актрисы Сара-Джессика Паркер и Сэльма Блэр, российская журналистка Мирослава Дума, стилистка Ванесса Рейд и другие.

Теги: #мода
Источник: Псковская Лента Новостей
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