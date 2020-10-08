Общество

Городской спорткомитет приобрел металлоискатель для псковского поискового отряда

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова приобрел металлоискатель для студенческого поискового отряда «Наш долг». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте комитета.

«Это поможет совершенствовать деятельность студентов-поисковиков», - говорится в сообщении.

Поисковый отряд был создан в 2012 году по инициативе заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александра Иванова.

Основные цели отряда - увековечение памяти воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, и патриотическое воспитание школьников и студентов.

Отряд постоянно принимает участие в поисковых операциях «Вахты памяти», а также проводит самостоятельные рабочие и разведывательные поисковые экспедиции. В результате раскопок участники отряда нашли большое количество солдат и офицеров Советской армии, устанавливают имена безымянных героев.

Отряд «Наш долг» участвует и в поднятии военной техники. Сегодня в отряд входят 40 участников из разных городов Псковской области, проходит постоянный набор заинтересованных студентов.