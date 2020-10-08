Общество

Помещения псковского онкодиспансера для установки линейного ускорителя подготовят к декабрю

Помещения для установки линейного ускорителя Varian Unique («Вариан Юник») в Псковском областном клиническом онкологическом диспансере подготовят к 1 декабря. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно технического задания, подрядной организации предстоит произвести пусконаладочные и архитектурные работы, обеспечить вентиляцию и кондиционирование воздуха, установить силовое электрооборудование и электроосвещение. Кроме того, предстоят работы по организации водоснабжения, водоотведения, медицинского газоснабжения и сетей связи.

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Работы будут производиться в помещениях в рабочее время с 8.30 до 16.00.

Начальная (максимальная) цена контракта - 6 млн 387 тысяч 716 рублей. Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 16 октября.