Общество

Медный поднос и походную флягу не позволили вывезти из России псковские таможенники

Поднос 19 века и флягу австро-венгерской армии не позволили вывезти из России псковские таможенники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Незаконный вывоз культурных ценностей пресекли сотрудники Псковской таможни на российско-латвийской границе. На таможенном посту МАПП Бурачки гражданин Литвы не задекларировал и не предъявил разрешительного документа на вывоз сервировочного подноса и походной фляги. По словам иностранного гражданина, предметы старины он приобрел на одном из рынков Москвы.

По заключению эксперта поднос и фляга являются культурными ценностями.

Медный сервировочный поднос, покрытый серебром, создан в конце 19 века и относится к предметам декоративно-прикладного искусства. Поясная походная алюминиевая фляга образца 1914 года – предмет снаряжения личного состава австро-венгерской армии.

В отношении гражданина Литвы возбуждено дело об административном правонарушении.