Общество

Россия вышла в лидеры по количеству кибератак

За последние три месяца количество кибератак от программ-вымогателей в России выросло на 58 процентов. Об этом сообщает компания Check Point.

Исследователи изучили данные, используя базу для анализа угроз Threat Cloud. Результаты их работы показали, что за последние три месяца среднесуточное количество атак вымогателей выросло примерно на 50 процентов в сравнении с первой половиной 2020 года. При этом самыми популярными программами-вымогателями за это время стали Maze и Ryuk, пишет «Лента.ру».

Россия оказалась одним из лидеров по количеству подобных кибератак и заняла четвертое место в общем рейтинге. На первом месте оказались США, на втором — Индия, на третьем — Шри-Ланка. Пятерку замкнула Турция.

«Атаки с использованием программ-вымогателей бьют рекорды в 2020 году. Их рост подтолкнула пандемия коронавируса, когда организации пытались наладить удаленную работу, оставляя значительные пробелы в своих IT-системах», — отметил Лотем Финкельстин, ведущий эксперт по анализу угроз Check Point. Он спрогнозировал ухудшение ситуации с программами-вымогателями и посоветовал организациям проявлять бдительность, в частности, обучать сотрудников, делать резервное копирование данных, а также вовремя устанавливать обновления.