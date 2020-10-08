Общество

Великолучанка пожаловалась на требование работодателя сдать три теста на COVID-19

Жительница Великих Лук пожаловалась на требование работодателя сдать три теста на COVID-19. В своем обращении на сайте губернатора области женщина просит разобраться в ситуации, которая складывается на Великолукском мясокомбинате.

«Несколько дней назад было размещено вот такое объявление (пересказывать не буду, фото прилагаю). Объясните, пожалуйста, на каком основании рабочие должны тратить свои деньги и еще трижды сдавать мазки на COVID-19, если при выписке с больничного у человека уже имеются два отрицательных результата. Разве это законно вообще? Разберитесь? пожалуйста. Данная ситуация в целом абсурдна, потому что весь мясокомбинат уже переболел весной и, когда были просто необходимы ограничительные меры, их попросту не было», - написала великолучанка.

Ответственной за ответ на это обращение назначена председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.