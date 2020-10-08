Общество

Псковскую область поставили в пример по сопровождению детей-инвалидов

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») заявила о необходимости проработать вопрос поддержки детей-инвалидов во время пандемии, а также о необходимости разработать единую комплексную государственную программу о сопровождении детей-инвалидов от нуля до последних дней. Об этом депутат сообщила Агентству городских новостей «Москва».



Фото из Instagram Оксаны Пушкиной

При этом Оксана Пушкина поставила в пример Псковскую область по сопровождению детей-инвалидов. «В государственной политике должна быть отдельная строка с учетом увеличивающейся статистики таких детей. Надо наконец-то разработать единую комплексную государственную программу о сопровождении детей-инвалидов от нуля до последних дней. Такой опыт есть уже в Пскове и в Ленобласти», - отметила парламентарий.

Оксана Пушкина обратила внимание, что «сегодня поддерживают только тех, у кого низкие доходы».

«Это неправильно, на мой взгляд. Мою позицию разделяет и коллега по Госдуме Михаил Терентьев (заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов – от ред.). Семьи с детьми-инвалидами не попали в эту категорию для поддержки. Так как доход у них больше прожиточного минимума. Какая это может быть поддержка? Все просят соцнянь и выход коррекционных педагогов на дом. Но в условиях пандемии никто же не разрешит по домам ходить социальному работнику. Что остается? Продуктовые коробки или денежные выплаты? Но опять же, чем помогут денежные выплаты ребенку, который сидит дома и, как говорится, лезет на стены, а заодно и родители с ним. Нужен серьезный комплексный аналитический подход, проблема серьезная», - сказала депутат.

Кроме того, по ее словам, к ней обратилась председатель АРДИП Инна Орлова с просьбой инициировать вопрос о выплате пособий в размере 10 тысяч рублей детям-инвалидам до 18 лет, которые во время пандемии получили дети до 16 лет. «Если ребенок без особенностей по здоровью в 16 лет получает стипендию, может быть трудоустроен, то ребенок-инвалид лишен данных возможностей и находится на иждивении родителей. перед правительством РФ», - пояснила Оксана Пушкина.